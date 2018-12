En enero no habrá subida salarial para los 23.600 empleados públicos salmantinos

Este año la nómina de enero de los empleados públicos de Salamanca, más de 23.600 entre todas las administraciones, no recogerá un incremento del sueldo. Pese a la promesa del Gobierno de Pedro Sánchez de que, si era necesario, aprobaría un decreto ley para que el incremento salarial estuviera vigente a principios de 2019, ahora el Ministerio de Política Territorial y Función Pública confirma que esta alternativa está descartada y que la única opción que baraja para sacar adelante el incremento es la aprobación de los Presupuestos del Estado. Una postura sorprendente, más cuando existen grandes dudas de que el Ejecutivo socialista sea capaz de conseguir los apoyos necesarios para que las cuentas pasen los trámites del Congreso.

El aumento de sueldo previsto para 2019 es del 2,25%, un porcentaje al que se puede añadir un 0,25% más en el caso de que el crecimiento del PIB alcance o supere el 2,5% en 2018, dato que no se confirmará hasta mediados del próximo año. Sin embargo, para poder hacer efectivo al menos el aumento inicial del 2,25%, el Gobierno debe aprobar antes los Presupuestos del Estado. Las opciones, no obstante, son mínimas en la actualidad por la falta de apoyos de Pedro Sánchez. Incluso no tiene los votos asegurados de su socio, Podemos, mientras que el acuerdo con los independentistas catalanes, necesarios ante la negativa de PP y Ciudadanos, también se encuentran muy lejanos.



Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más

La Policía Local detiene al joven que se bañó en dos fuentes de la ciudad

Este es el vídeo que recoge el espectacular alumbrado navideño en la Plaza Mayor

Construcciones con máximo confort y mínimo consumo energético en Salamanca