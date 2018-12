El centro de salud de Sancti Spiritus denuncia estar viviendo una situación insostenible

El centro de salud de Sancti Spiritus -aloja a Universidad y Prosperidad- se suma al SOS lanzado la pasada semana por una médica de Tejares y denuncian una "situación insostenible de los médicos de Primaria en Salamanca". Todos los responsables del centro de salud han remitido un escrito tanto a la Gerencia de Atención Primaria como al Colegio de Médicos para "declinar cualquier responsabilidad" que surja por trabajar "en condiciones de sobrecarga asistencial" y "trasladar toda la responsabilidad a Sacyl".

La coordinadora del centro de salud de Universidad escribió semanas atrás a a la Gerencia de Atención Primaria para advertir sobre la posibilidad de cerrar el centro por las tardes como consecuencia de esa "situación límite" en la que están trabajando.

"La Gerencia les ha respondido que bajo ningún concepto pueden cerrar el centro por las tardes y que se atengan a las consecuencias disciplinarias en caso de hacerlo. Los profesionales les han insistido en la saturación que están teniendo que soportar, pero la única solución dada es que citen a menos pacientes: lo que se conoce como cerrar las agendas", explican fuentes sanitarias del sindicato CSIF, que añaden: "En efecto, la primera consecuencia es que si hoy pides cita con un médico del centro de Filiberto Villalobos tendrás que esperar tres o cuatro días para ser atendido".

Los responsables de CSIF que están pulsando la situación de los principales centros sanitarios de la ciudad consideran que en el caso del Filiberto Villalobos el principal problema se centra en "la falta de sustitutos" para atender un elevado número de tarjetas sanitarias —una media de más de 1.600 pacientes, cuando el cupo óptimo es de 1.352—, pero se le suma el problema de "las continuas llamadas para salir a atender casos que no les corresponden".

La zona centro es la más transitada, pero también la que aglutina mayor número de hoteles, establecimientos, colegios mayores, etc. "Cuando hay una emergencia en el centro de la ciudad los afectados llaman al 112, pero la única UVI móvil que existe para la capital y alrededores suele estar ocupada, por lo que el 112 llama al centro de salud. Los profesionales de Primaria tienen que dejar su consulta y salir corriendo para atender una Emergencia", detallan.

El agravante, aseguran, es que tienen que acudir a atender las emergencias a pie. "No disponen de un coche para las salidas, así que a veces les toca ir con el 'carrito' por la calle hasta llegar al paciente. Han llegado a recibir llamadas de hoteles, de conventos de clausura con religiosas muy mayores, y hasta de gente que estaba en una clínica dentista y se les ha complicado algo", afirman desde CSIF, que va a tomar la iniciativa de entrevistarse con la Gerencia.

La actual situación de caos "viene gestándose progresivamente desde los años de la crisis", pero los profesionales sanitarios aseguran que "se ha acentuado enormemente durante el último año".

Desde la Gerencia de Atención Primaria se les ha reconocido esta situación de sobrecarga y recuerdan que la falta de médicos es un problema de índole nacional, no solo en Salamanca. La respuesta no convence: "No queremos que nos den la razón, porque ya sabemos que la tenemos. Queremos soluciones: que haya más médicos. Y si hay pocos sustitutos, que se distribuyan bien. No solo a quien más proteste", reclaman los profesionales.

