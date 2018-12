Carcedo arremete contra el consejero de Sanidad de Castilla y León por su "deslealtad"

La ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, ha aprovechado su visita a la Escuela de Gobierno Luis Tudanca para responder a las críticas lanzadas por el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez, al que acusado de "deslealtad" por sus declaraciones sobre las restricciones para hablar con la ministra de distintos temas y por sus críticas al calendario de vacunación recientemente aprobado.



"No hay ninguna restricción", ha hecho hincapié la ministra de Sanidad y ha recordado al consejero que hay que recordar cuáles son las competencias de cada administración, recordando que muchos de los problemas actuales son consecuencia del decreto aprobado por el Gobierno del PP que limitaba la reposición de personal.



"No parece adecuado suscitar dudas sobre las vacunas no incluidas en el calendario", ha apuntado también la ministra que, además, ha recordado las mejoras llevadas a cabo para recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria.



A su llegada al Colegio Fonseca, Carcedo ha sido interrumpida por Javier Paz, quien le ha dado una carta para buscar su ayuda en el caso de los abusos que ha denunciado el salmantino.





