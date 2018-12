Javier Paz, víctima de abusos sexuales, se ratifica en que el obispo intentó comprar su silencio

Javier Paz Ledesma, que sufrió abusos sexuales por parte de un párroco entre 1982 y 1992, se ha ratificado hoy en que el obispo Carlos López quiso comprar su silencio: "Estuvimos hablando varios años, 2011, 2012 y 2013. Y en un momento dado me dice que las víctimas, por el dolor y el sufrimiento que hemos pasado y lo gravísimo de nuestra situación, tenemos derecho a una reparación de daños. Y en un momento dado, me dicen que venga a hacer esa solicitud. Y me encuentro con un papel y me dicen que diga unas cantidades sobre las que el obispo me había hablado —una indemnización y una pensión para cuidar de mí y de mi madre—. Y en el momento en el que firmo eso veo que pone debajo que es a cambio de que yo guarde silencio y no emprenda ninguna acción legal ni contra el obispo ni contra la Iglesia ni contra el sacerdote. Me desmorono y me pongo a llorar. En ese momento dicen que yo he hecho todo por dinero".

Paz ha acudido este viernes al Obispado de Salamanca para solicitar una copia de la resolución que con fecha de 11 de agosto de 2014 le fue leída, tras formular el 17 de julio de 2013 una reclamación de reparación contra Isidro López Santos, el sacerdote al que denunció por abusos sexuales. En su comparecencia ante los medios de comunicación ha comentado que antes de la denuncia se cruzaba con él todos los días y ha asegurado que le mueve su intención de ayudar a otras víctimas de abusos.

