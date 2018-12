Marcelo Jiménez, uno de los 100 mejores médicos de España según 'Forbes'

La lista realizada por Forbes sitúa a Marcelo Jiménez López como uno de los 100 mejores médicos del país, el único representante de la Comunidad junto a otro especialista de Valladolid que se han colado en esta clasificación. El Hospital se ha convertido en un referente en aportación tecnológica gracias a implantar dos prótesis 3D impresas en titanio.

–¿Qué supone el reconocimiento de Forbes?

–Me siento satisfecho, pero no tanto personalmente como en representación del grupo. La medicina, tal y como la entiendo, se hace en equipo. Es muy difícil tener buenos resultados si uno no trabaja en equipos multidisciplinares cohesionados y formados. Me siento orgulloso de que eso tenga repercusión a nivel nacional e internacional. No solo para Salamanca. Es un servicio para una población de referencia de 1,5 millones de personas de 6 hospitales de la Comunidad. Mantenemos contacto semanal con todos por videoconferencia y vamos una vez al mes a León.

–¿Qué impacto han tenido las nuevas tecnologías en la evolución del servicio?

–Las nuevas tecnologías son muy impactantes. Desde el diseño de prótesis a medida para los pacientes con impresión 3D a técnicas mínimamente invasivas. Procuramos que el abordaje para las enfermedades pulmonares se haga con el menor daño invasivo. Estamos empezando con el programa de cirugía robótica. También hay elementos de nuevas tecnologías que estamos incorporando como la planificación de las operaciones utilizando las tecnologías de 3D. Reconstruimos mediante software las imágenes del pulmón o la caja torácica de los pacientes para orientar y planificar la operación. No para imprimir nada, sino para modelizar la operación que vamos a hacer. Cada vez más se identifican los tumores en estadios más iniciales. A veces tenemos que tratar de identificar nódulos que son menores de un centímetro y que son imposibles de localizar visualmente o mediante el tacto. A través de la tecnología de navegación bronquial localizamos esos nódulos.

–¿Por qué el Hospital ha sido pionero en la tecnología 3D?



–Todo el diseño de los dispositivos se hace en España, en colaboración con una fundación de Gijón. Es una línea de investigación de futuro impresionante. Ahora estamos en la parte más básica de titanio El futuro de la impresión 3D va por nuevos materiales, que sean integrables, con la propia estructura ósea como la hidroxiapatita, que es un componente de los huesos. El titanio está bien pero es pesado y rígido y no es radiotransparente. La posibilidad de poder utilizar otros materiales como cerámicas, que tienen resistencia muy superior al metal, con elementos de flexibilidad y menor peso. Se le pueden incorporar células, antibióticos, factores que favorezcan la cicatrización o elementos quimioterápicos dentro de la propia estructura. Ya se está haciendo tejidos 3D como músculos o una oreja. Hay un desarrollo de futuro muy importante.

–Fue uno de los servicios que se decantó por las unidades de gestión clínica que finalmente se anularon, ¿por qué optaron por este modelo?

–El espíritu de las unidades de gestión es positivo. Se pueden llamar servicios integrados pero en el fondo el objetivo es que sean participativas. Que los servicios no estén centrados en el cirujano, el anestesista o la enfermera, sino en el paciente. A las novedades tecnológicas, hay que destacar que el servicio tiene una organización muy participativa. Es un conjunto de personas que pone lo mejor que tiene para obtener el mejor resultado.

–¿El grupo ha sido una de las claves para que sea el servicio con menor mortalidad del país?

–Ahora está de moda el protocolo ERAS para mejorar la recuperación de los pacientes. Supone mejorar la recuperación de los pacientes antes, durante y después del quirófano. Parte de esa metodología la llevamos aplicando desde hace 15 años. El proceso ha sido progresivo con mejora de la mortalidad y las complicaciones. Trabajar de forma estandarizada tiene una repercusión inmediata.

–A pesar de ser un servicio referente, ¿cómo se explica la pérdida de un MIR para 2019?

–Fue un acuerdo al que llegamos. Hay un exceso de residentes de Cirugía Torácica a nivel nacional y en Castilla y León como hay dos servicios, acordamos que era razonable que cada año se ofertara la plaza a uno de los dos servicios. Tenemos capacidad formativa para más, pero como hay que reducir a nivel nacional, yo creo que es una forma generosa tanto de Valladolid como de Salamanca de no ofertar plazas si sobran residentes.

–¿Qué importancia tiene el quirófano experimental de la Facultad de Medicina?

–Este servicio siempre ha prestado mucha importancia a la docencia, ya que tanto el anterior jefe de servicio, Gonzalo Varela, como yo, somos profesores de la Universidad. Cuando un cirujano va a hacer un procedimiento, tiene que haber practicado en un entorno simulado. Era importante disponer de un quirófano perfectamente dotado para procedimientos quirúrgicos de cualquier tipo y a la vez seguir avanzando en la experimentación quirúrgica.

–¿Hacia donde debe caminar el futuro del servicio?

–El servicio tiene una base sólida tanto organizativamente como de resultados y es importante tener una visión de futuro y estar preparados para ofrecer soluciones. Caminamos hacia una implementación de una cirugía que sea 100% mínimamente invasiva. El grado de seguridad de las operaciones tiene que ser del 100% y eso se consigue con la planificación 3D y la superposición de imágenes 3D durante la cirugía. Que la imagen guíe nuestros procedimientos para que el riesgo de errores sea prácticamente cero. La robótica claramente es el futuro de la cirugía. El robot Da Vinci utiliza cuatro brazos y ya ha salido uno que tiene un puerto que introduce los 4 mismos instrumentos muy minituarizados y de gran movilidad. Hay que invertir en tecnología, pero mucho en formación, cohesión de los equipos y profesionalidad. No podemos descuidar a los humanos.

–¿Está la plantilla del servicio compensada?

–Seguro que a nivel de hospitalización hay elementos que se pueden mejorar con enfermeras o TCAE. El grupo de cinco cirujanos está bien ya que es importante que tengan un volumen de actividad suficiente. Hay que tener horas de vuelo y un mínimo imprescindible para mantener la calidad. Nuestro servicio es el que tiene más volumen quirúrgico de Cirugía Torácica de toda España. En un grupo cooperativo en el que han participado todos los servicios españoles, hemos visto estos resultados. Para cinco cirujanos, es adecuada para que estén bien entrenados y hagan las operaciones con garantías.

–¿Qué supone para el servicio el cambio al nuevo Hospital?

–Todo el mundo está muy ilusionado por tener unos quirófanos integrados, una distribución, estructura y servicios muy funcionales. Los profesionales compensan la estructura del viejo Hospital. Hace años que se dejó de invertir y hay deficiencias serias. Espero que cuanto antes tengamos el nuevo. La tecnología que viene para el nuevo es muy atractiva.