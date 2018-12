El Brexit pone en peligro la continuidad del programa Erasmus con Reino Unido en Salamanca

El Brexit podría tener consecuencias no solo en el ámbito económico y político, sino también a nivel académico. Los rectores de las universidades españolas y británicas son conscientes de este problema y ya han elaborado una declaración conjunta expresando su preocupación respecto a lo que pueda pasar con la colaboración académica existente en la actualidad cuando la salida del Reino Unido de Europa sea una realidad, una situación de deja en un limbo legal al programa Erasmus en el Reino Unido y, como consecuencia, a la movilidad de estudiantes entre este país y los socios europeos, pero también está en el aire el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.

Como sucede en el conjunto de España, Reino Unido es el segundo país al que la Universidad de Salamanca envía más estudiantes Erasmus, 69 que suponen cerca del 14% del total, situándose solo por detrás de Italia (88). En el conjunto de España las cifras ascienden a 5.000 alumnos. Además, es el cuarto país del que proceden el mayor número de estudiantes extranjeros a través del programa Erasmus, 96 de 928, cifras que reflejan el importante impacto que el Brexit podría tener a nivel académico.

Hay tres escenarios posibles cuando el 29 de marzo de 2019 Reino Unido salga de la UE: en el mejor de los casos podría seguir asociado a los programas europeos de investigación e intercambio; otra opción sería que siguiera asociado pero con determinadas condiciones, como que no pudiera coordinar proyectos; o, en el peor de los casos, podría romper totalmente las relaciones académicas.

Esta última opción parece la menos probable, aunque el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, Efrem Yildiz, subraya que la decisión final está en manos de los diferentes gobiernos y de Bruselas.

En estos momentos, el Estudio salmantino, a través de sus facultades, tiene firmados 71 convenios con 38 universidades británicas para la movilidad de estudiantes Erasmus. Los acuerdos están suscritos con algunas de las más importantes instituciones académicas de dicho país, desde la University College London, al King's College London y las universidades de Glasgow, de Bristol y de Birmingham, entre otras.

El vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, Efrem Yildiz, reconoce que el Brexit podría tener consecuencias en las relaciones del Estudio salmantino con las instituciones académicas británicas pero se muestra optimista y lanza un mensaje de tranquilidad. "El Brexit no afectará a la movilidad de estudiantes el próximo curso 2019-2020, así que los estudiantes que han pedido la movilidad pueden estar tranquilos porque no sufrirán ningún cambio, lo que suceda ya en el 2020-2021 dependerá de las decisiones que tomen los gobiernos", comenta Yildiz y apunta: "No nos conviene a nosotros, pero tampoco a ellos, que se produzca una ruptura total".

En cualquier caso, el vicerrector de la Universidad de Salamanca indica que el Gobierno británico parece que ya tiene reservados fondos para, en caso de que se produzca el peor de los escenarios posibles, dotar a las universidades británicas de fondos para asumir los gastos tanto de los estudiantes que salen del Reino Unido como los que llegan procedentes de Europa. En materia de investigación, la solución más factible sería incluir a los grupos de investigación británicos como socios de equipos europeos, de forma que indirectamente podrían seguir abasteciéndose de fondos europeos, eso sí, en proyectos conjuntos.



Tres años después de su derribo, la pesquera de Tejares vuelve a la "vida"

¿Por qué Salamanca es Patrimonio de la Humanidad?"

Llegan dos nuevos radares a Salamanca, aunque todavía no multan"