Estudiantes "jugando" a ser farmacéuticos

No es un juego de niños, pero los estudiantes de la Facultad de Farmacia pueden "jugar" desde este curso a ser farmacéuticos. Con el fin de ofrecer una formación lo más real posible, el centro ha puesto en marcha este curso un nuevo espacio en el que poner en práctica los conocimientos adquiridos por los alumnos en el Aula de Atención Farmacéutica.



Situada junto al patio central de la Facultad de Farmacia, la instalación simula un despacho farmacéutico con todos los detalles, de hecho, quien no sepa de su existencia podría pensar al ver el aula que el centro universitario dispone de una farmacia en su interior. No falta de nada: el escaparate con los medicamentos, las cajas de fármacos en las estanterías del aula, el ordenador con el lector de los códigos de barras y otras herramientas complementarias como tensiómetros y pulsioxímetros, así como un punto SIGRE para la recogida ficticia de medicamentos. Y es que, en realidad en el aula no hay ni un solo fármaco, dispone de las cajas reales pero sin contenido en su interior.



El objetivo es que los estudiantes cuando realicen las prácticas en los despachos de farmacia hayan practicado los conocimientos necesarios para atender a los pacientes. "Proporcionamos a los estudiantes formación práctica en un entorno semejante a una farmacia comunitaria", subraya la vicedecana y destaca la implicación del Grupo Cofares, de varios colegios oficiales de farmacéuticos y de su Consejo General en la Región, así como Laboratorios Cinfa.





