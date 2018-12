El sucesor de Mañueco será elegido por mayoría simple antes de Nochebuena

Mañueco dejará de ser alcalde (y concejal) el próximo miércoles 12 de diciembre, en un pleno extraordinario y Carlos García Carbayo será alcalde en funciones. A continuación existe un plazo de diez días para convocar un nuevo pleno en el que tomará posesión como concejal Emilio Arroita por el PP. En esa misma sesión se procederá a votar al nuevo alcalde.

Por el PP el candidato a la Alcadía será, probablemente, Carlos García Carbayo. También pueden serlo los cabezas de lista de los grupos de la oposición José Luis Mateos (PSOE), Alejandro González Bueno (Ciudadanos) y Virginia Carrera (Ganemos). En la primera votación, que en Salamanca se realiza con urna, se exige mayoría absoluta.

Si nadie obtiene la mayoría absoluta, se abrirá una segunda votación, también con urna, en la que basta la mayoría simple para ser alcalde. En la Corporación el PP cuenta con 12 concejales, el PSOE con 7, Ciudadanos con 4 y Ganemos con otros 4 ediles.

Como no cabe el voto en contra (no se puede votar "no" a un candidato), el sucesor de Mañueco en la Alcaldía podrá ser elegido con los 12 votos del PP si Ciudadanos se abstiene. Para conseguir esa abstención, el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias mantendrá el lunes contactos con Alejandro González Bueno.

