Mañueco en su adiós: "Me he quedado sin aliento por defender a Salamanca y voy a darlo todo por Castilla y León"

"Me he quedado sin aliento por defender los intereses de la gente de Salamanca y me quedaré sin resuello por Castilla y León". Con estas palabras se expresó el alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, en la rueda de prensa que ofreció en la tarde de este miércoles, apenas cuatro horas después de anunciar su renuncia a la Alcaldía para dedicarse a trabajar en su candidatura a las próximas elecciones de mayo a la Junta de Castilla y León.



El alcalde entró en la sala del Ayuntamiento junto a su mujer Fina, con quien tuvo gestos de complicidad y cariño, y estuvo acompañado de buena parte de los concejales y asesores del PP.



"Soy el candidato del PP a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo y, con el fin de dedicarme a este cometido, he tomado la decisión de dejar la Alcaldía con efectos del día 12 de diciembre", dijo.



Mañueco explicó que había sido una decisión "muy difícil, reflexionada, debatida y meditada" en la que siempre había pensado en los intereses de los ciudadanos de Salamanca. "Me voy sabiendo que he cumplido con mi responsabilidad -señaló-. Ha sido un honor ser alcalde de la ciudad y lo he dado todo por ella".



En su intervención, el alcalde hizo un balance de gestión resumido en cinco ejes. Por un lado, destacó una buena gestión y equilibrio de las cuentas, con una reducción de la deuda de 40 millones de euros; por otro, resaltó su política social y de empleo con 3.200 parados menos, 7.000 afiliados más a la Seguridad Social y 1.000 jóvenes menos en paro; y además, insistió en mejora de la calidad de los servicios públicos municipales, así como la gran proyección social del Ayuntamiento hacia las personas más necesitadas y las mejoras constantes en la ciudad en parques, jardines y parkings.



A preguntas de los periodistas, aseguró que confía en que Ciudadanos continúe con el pacto de legislatura municipal porque no se trataba de un pacto con su persona, sino con el PP.



Mañueco no quiso dar el nombre del candidato del PP a la Alcaldía de Salamanca para las próximas elecciones municipales aunque reconoció que se encontraba en la sala en esos momentos y que era una persona que sabe gestionar equipos y afrontar problemas.



Asimismo, quiso dar las gracias a su familia, a su partido, a los concejales del equipo de Gobierno, a las personas que colaboran con el Grupo Popular, a los empleados públicos y a los de las empresas concesionarias, porque con ellos "la ciudad es mejor", a las instituciones y a los medios de comunicación "por su paciencia infinita".





Detenido en Aldeaseca de la Armuña por un crimen cometido hace diez años en León

Cortado un carril de la A-62 en Sancti Spiritus por el incendio de un camión

Siete planes para hacer en Salamanca este Puente de la Constitución