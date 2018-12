Urra pide prisión permanente revisable para los pedófilos por su difícil reinserción

El psicólogo forense y primer defensor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, llenó este martes por la tarde el Casino de Salamanca para desvelar las claves que da la experiencia de más de tres décadas trabajando con jóvenes y adolescentes.

Ante más de 300 personas que llenaron el Casino de Salamanca en la quinta edición del Foro de Solidaridad, organizado por LA GACETA y el Ayuntamiento de Salamanca, Urra abordó todas las realidades de los menores sin apenas puntos grises.

El experto se mostró partidario de la prisión permanente revisable para los pedófilos por su dificultad para la reinserción dada la "alta probabilidad" de que vuelvan a reincidir. "He conocido psicópatas que bailan, pero que no escuchan la música", expuso sobre aquellas personas que no sienten dolor por el daño que infringen.

"En España hay 42.000 personas que no pueden trabajar con menores", insistió Urra sobre los peligros que corren jóvenes y adolescentes sobre los que hay que poner el foco. En la misma línea, también llamó la atención sobre el "camino peligroso" que abrió José Bretón de "utilizar a los niños de manera bastarda" en los procesos de separación: "matar a los hijos para dañar a la otra persona en vida".

Y es que Urra alertó sobre el crecimiento exponencial de la violencia de género entre jóvenes y adolescentes con base también en la sobreprotección que se ejerce desde la infancia. "Si a un niño nunca le hemos dicho que no, ¿cómo va a aceptar un rechazo de una chica a los 14 años?", expresó sobre una violencia que calificó de estructural e instrumental. "Hay canciones de rap que son apología de un delito... No hay que tener miedo a ser censor", manifestó sobre las letras de las canciones machistas.

El psicólogo forense lanzó varias preguntas al auditorio del Casino. "Hay un porcentaje muy alto de chicas que si sus parejas le pide que se desnuden en las redes lo harían", expuso sobre un problema que va en aumento.

El Foro de la Solidaridad estuvo organizado por LA GACETA y el Ayuntamiento de Salamanca y contó con el patrocinio de la Diputación de Salamanca, la Universidad Pontificia, Parque Cementerio y CGB.