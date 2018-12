Una nueva ventana para frenar el tétanos y el botulismo

Científicos de la Universidad de Salamanca han participado en un estudio internacional por el que se ha hallado un mecanismo metabólico exclusivo de bacterias patógenas que abre nuevas puertas al desarrollo de antibióticos específicos para el botulismo o la enfermedad del tétanos, algo de gran relevancia en el momento actual donde la aparición de cepas resistentes a los antibióticos es uno de los grandes problemas sanitarios.

El Grupo de Ingeniería Metabólica de la Universidad de Salamanca, que dirige el catedrático José Luis Revuelta, está implicado en este trabajo internacional coordinado Mónica Balsera, científica del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa), que acaba de ser publicado por la prestigiosa revista norteamericana "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)".

Además, el consorcio internacional ha estudiado una novedosa proteína que existe en ambientes carentes de oxígeno, y han concluido que contiene una mezcla inédita de las funcionalidades de las dos proteínas de la que surge, de forma que tiene unas propiedades únicas que se describen con detalle en el artículo publicado.