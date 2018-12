El parón de la firma de hipotecas continúa a pesar del nuevo decreto sobre el tributo

El mercado hipotecario todavía sigue revuelto después de casi un mes de la polémica generada por las sentencias contradictorias del Tribunal Supremo y de que el Gobierno aprobara un Real Decreto para cambiar la ley y fijar de manera definitiva que las entidades financieras han de pagar el impuesto de las hipotecas. La firma de préstamos para la adquisición de viviendas, aunque ha remontado ligeramente frente a esas semanas de indefinición regulatoria, todavía sigue frenada a la espera de que los bancos se adapten al nuevo marco.



El delegado provincial del Colegio de Notarios de Castilla y León, Carlos Higuera, afirma que todavía no se ha recuperado la normalidad que existía antes de la primera sentencia del Alto Tribunal, que dio la razón a los clientes frente a los bancos. "No existe el parón que hubo en esos días, en los que únicamente se firmaron las hipotecas que estaban completamente cerradas. Es verdad que hay algunas más, pero todavía a un ritmo lento", asegura.



El sector confía en que poco a poco se recupere la normalidad de un mercado convulso y que no ha ganado tranquilidad en las últimas semanas. A pesar de que el Gobierno aprobó el Real Decreto para fijar en la normativa que son las entidades financieras las que se hacen cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados, posteriormente también se alcanzó el acuerdo político para que la banca se responsabilice de todos los gastos de formalización de la escritura.



