Bernardo Hernández, el gurú salmantino de Silicon Valley, habla de su hija nacida por gestación subrogada

Es el único español que ha llegado a la cúpula de Google (fue su director mundial de Producto) y se ha convertido en el salmantino más reconocido a nivel internacional en el sector tecnológico. Bernardo Hernández, que también ha formado parte de compañías como Flickr (Yahoo), Tuenti e Idealista.com, trabaja en la actualidad como inversor en el fondo alemán e.ventures. Aunque reconoce que no le gustan las etiquetas, el ejecutivo apareció en 2016 en la lista de los 50 homosexuales más influyentes de España, algo que aprovechó para dar visibilidad a las familias homoparentales.



Hace dos veranos, el salmantino dejó atrás su vida en Nueva York para mudarse a Madrid, cerca de su familia salmantina. El motivo: su primera hija Alba, que nació por gestación subrogada en Estados Unidos. Este lunes, Bernardo Hernández, aparece en el periódico El Mundo junto a Sarah Aaron, la mujer que hizo de vientre de alquiler para dar a luz a Alba. Según explica el diario, esta jefa de una empresa de Wichita cobró 25.000 dólares hace dos años por esta gestación. Con esta aparición, el salmantino quiere defender su forma de paternidad. También habló del tema con LA GACETA.



-¿Cómo fue ese primer momento en el que conoció a su hija?



-Fue estupendo. Estábamos en Kansas, me acompañó mi hermana Teresa, y en el proceso de gestación subrogada el doctor está obligado jurídicamente a entregarme a mi bebé en la sala de parto. Corté el cordón y cuando me entregaron a mi hija lloré como una magdalena... Usan la técnica de "piel con piel" y la tuve sobre mi torso descubierto sintiéndola. Fue una sensación muy extraña que me ayudó a entender muchas cosas de la fuerza de la genética. Sentí su personalidad en el momento que me la dieron. Según se movía, respiraba... supe que iba a tener una personalidad muy intensa, con las ideas muy claras... y se ha comprobado. Fue muy interesante ver cómo los bebés vienen con una codificación ya hecha.



-¿Cómo vivió la gestación?

-Como es muy nuevo, con un poco de miedo e incertidumbre porque no hay modelos de referencia y hay muchos momentos complejos. Se pasa por un proceso judicial para que ninguna de las dos mujeres, la donante del óvulo y la madre gestante, aparezcan en el certificado de nacimiento. Después, cuando le hice el DNI y pasaporte español, ya que tiene la doble nacionalidad americana-española, las funcionarias se sorprendían al ver una partida de nacimiento sin madre. Durante la gestación estuve en todo momento en contacto con la madre gestante y acudía con ella a las visitas médicas.



-¿Ser padre era una ilusión que tenía por cumplir?

-No es algo que tengas planificado. Siempre me había imaginado como padre, pero no de esta manera. Es un proceso personal extraño, primero por la condición de gay segundo porque no tengo pareja y al final lo he hecho yo solo. Pero es algo maravilloso y tarde o temprano se adaptará la situación en España como sucede en EEUU y Canadá y estará abierto a que se puedan crear familias de forma no tradicional, ya que está demostrado que es igualmente posible y sin mayores complicaciones.



-A un ejecutivo de primer nivel como usted, ¿cómo le ha cambiado la vida su hija?

-Una hija te ordena las prioridades de la vida. Viajo menos y estoy más en contacto con mi familia. Ella fue una de las razones por las que me mudé, cuando Alba tenía 4 meses, a Madrid para que estuviera cerca de sus abuelos. Regresamos a España porque es mucho mejor para ella y para mis padres que viven en Salamanca. Ellos están encantados.



-Con un padre como usted, la niña habrá nacido con un iPad debajo del brazo...

-Sorprendentemente no es casualidad, pero todo lo que tenga botones, pantalla, luces y haga rui do le vuelve loca. Es increíble cómo se acostumbran a los interfaces de los nuevos dispositivos, incluso el de voz. Mi hija no habla, pero pulsa el botón de 'Siri' y le grita (risas). El otro día me pasó algo muy divertido. Estoy viendo mi Twitter y veo que tengo publicado un tweet con un episodio de 'Peppa Pig' que estaba generado un montón de 'me gustas' y comentarios (risas). Es lo que pasa cuando le dejas el iPad a tu hija de un año: twittea 'Peppa Pig' cuando quiere coger a George.



-La gestación subrogada en España es alegal y en la actualidad hay un debate social y político, ¿cree que se acabará legalizando?

-Es una cuestión de que se ubique en las agendas políticas y se acabará regulando como ha sucedido con otras cuestiones. La legislación siempre va por detrás de la sociedad. En la última convención del PP se debatió en algunas ponencias y dentro del partido hay mucha gente que se está moviendo, así que no se tardará en dar una solución y que sea regulado. Sobre todo, en este caso no hay que innovar mucho, sino seguir el modelo de otros países que ya lo han hecho y adaptarlo a España.



-¿Qué diferencia de aceptación hacia las familias homoparentales hay en EEUU respecto a España?

-Es una cuestación de tiempo. Tengo muchos amigos con niños de 10, 15 y 17 años perfectamente integrados. Aquí estamos empezando y allí llevan un par de generaciones y es todo más habitual. Las familias homoparentales en España están aceptadas, tan sólo es un tema de regulación. -¿Si hubiese vivido en España también habría recurrido a la gestación subrogada -En Estados Unidos era algo bastante habitual entre mis amigos. De hecho fue a través de ellos como llegué a gestionarlo. Si hubiese vivido en España también habría acudido a Estados Unidos.





