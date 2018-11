Salvar el Archivo recoge 110.000 firmas para exigir a Sánchez que obligue a Cataluña a devolver los documentos robados

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, y el periodista Hermann Tertsch, miembro de la junta directiva, han entregado este jueves en la Delegación del Gobierno en Castilla y León las cajas que contienen 110.000 firmas con las que otros tantos ciudadanos exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no entregue ni un solo documento más del Archivo de Salamanca a la Generalitat separatista catalana y que ordene devolver los fondos del Archivo de Salamanca que la Generalitat todavía retiene ilegalmente en su poder.

Junto a las adhesiones recogidas a través de las plataformas ciudadanas HazteOir.org, Change.org y CitizenGo, los responsables de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca entregaron una carta dirigida a Pedro Sánchez en la que le instan a cumplir y hacer cumplir la Ley a la Generalitat de Cataluña para que devuelva al Archivo General de la Guerra Civil Española la documentación que mantiene ilegalmente en su poder.

Asimismo, le piden al presidente del Gobierno que "no agrave el problema y no aumente el daño ya hecho". "Que no permita que se saquen más documentos del Archivo de Salamanca para ser entregados a la Generalitat de Cataluña, dirigida por separatistas que lo único que pretenden atacando el Archivo de Salamanca es romper la unidad de España y manipular la Historia de nuestra nación a su conveniencia para justificar una declaración de independencia", aseguran en un comunicado de prensa.

Vergüenza en OT por la intervención indigna del novio de una concursante

Tráfico quiere prohibir que los patinetes vayan por la acera y a más de 25 km/h

14.000 kilos de naranjas incautadas al narcotráfico para los más necesitados del Zurguén