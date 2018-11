La psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros y del obstetra Roberto Romero, próximos honoris causa por la Universidad

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca ha aprobado este jueves las propuestas de nombramiento como doctores honoris causa de la psicóloga española Rocío Fernández-Ballesteros y del obstetra venezolano, afincado en Estados Unidos, Roberto Romero. Ambas candidaturas deberán ser ratificadas por el Claustro de Doctores

La candidatura de Fernández-Ballesteros, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, defendida por la catedrática Cristina Jenaro Río, ha sido propuesta por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), por sus relevantes aportaciones a la investigación psicológica y al desarrollo profesional vinculados a la discapacidad.

Por su parte, la candidatura de Romero, jefe del Área de Investigación de Perinatología de la Universidad de Wayne State (Detroit, EEUU), propuesta por el departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico, ha sido defendida por su director, Ángel García Sánchez, que ha destacado la importancia de sus investigaciones en el campo del diagnóstico de malformaciones fetales y la prevención del parto prematuro.

Rocío Fernández-Ballesteros es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM, catedrática de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1980, profesora emérita desde 2009 y académica de número en la Academia de Psicología de España y en la European Academy of Sciences and Arts. Ha participado en 38 proyectos de investigación nacionales y europeos que han dado lugar a la publicación de 29 libros, 130 capítulos de libros y 156 artículos en revistas especializadas. A lo largo de su carrera ha dirigido 30 tesis doctorales y ha participado en múltiples actividades para organismos nacionales e internacionales, como la UE, el Senado, el IMSERSO, la UNESCO, la OMS y la ONU, entre otros. Ha sido miembro de comités editoriales de 20 revistas especializadas y ha recibido diversos galardones como el Aristóteles Prize de la European Federation of Psychologist Associations.

Roberto Romero se doctoró en Medicina por la Universidad del Zulia (Venezuela) en 2012 tras haberse licenciado en esta misma institución en 1974 para continuar su formación en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Ha sido profesor e investigador en el Área de Perinatología y Obstetricia en distintas instituciones académicas y sanitarias como la Universidad de Georgetown, Michigan State University, Russia State Medical University, Universidad de Buenos Aires, así como en el Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, en la Wayne State University School of Medicine y en el Hutzel Women's Hospital, en los cuales continúa desempeñando su labor académica como director del Área de Investigación en Perinatología, del Programa de Obstetricia y Perinatología y miembro de la división de investigación del NIH Intramural Research Program. Romero ha sido investido como doctor honoris causa por 14 universidades y ha recibido cerca de 70 premios y reconocimientos a su labor en los últimos 40 años.

