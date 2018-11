Fernando Rodríguez acusa a José Luis Mateos de falta de honestidad

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Fernando Rodríguez, arremetió este miércoles contra el candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, de quien explicó que da clases "de honestidad", cuando en realidad, según dijo, "consejos vendo y para mí no tengo". "Ha impartido doctrina sobre algo que él mismo no practica porque un candidato honesto empezaría por decir la verdad de sus intenciones a los salmantinos contestando a dos preguntas: ¿Si no gana las elecciones optará a ser elegido alcalde? ¿Está dispuesto a pactar con Podemos, con los comunistas, para llegar a la Alcaldía?".

Fernando Rodríguez, además, lamentó que José Luis Mateos haya dado la espalda a Salamanca. "También un candidato honesto a la alcaldía empezaría por cumplir su palabra: Salamanca lo primero, dijo en una rueda de prensa. Y a las primeras de cambio negó lo que firmó en su día para defender que nuestro patrimonio, que el Archivo dejara de estar sometido al capricho de los separatistas catalanes y prefirió alinearse al Gobierno socialista de Pedro Sánchez hipotecado por los independentistas. Desdiciéndose de algo que firmó en una moción conjunta firmada en octubre de 2015 junto a los Grupos del PP y Cs".

Por último, criticó al candidato del PSOE a la Alcaldía porque, en su opinión, se ha apropiado de las ideas presentadas por el PP en la última campaña electoral, así como los logros conseguidos en esta legislatura: "Un candidato honesto no haría suyas las habilidades plagiadoras del líder socialista y actual presidente del Gobierno atribuyéndose a sí mismo méritos de actuaciones que no corresponden a otra cosa más que a la acción política y gestión del Gobierno municipal del PP dirigido por nuestro alcalde, Alfonso Fernández Mañueco".

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista emitió una nota de prensa en la que José Luis Mateos mostraba su "sorpresa y su incredulidad" tras la rueda de prensa ofrecida por Rodríguez hablando de honestidad. "Un señor", ha recordado el PSOE, "que es el autor confeso de un documento, con su puño y letra, en el que reconocía aportaciones y donaciones que financiaron de manera ilegal la campaña del PP en las elecciones municipales en 1999. Si es Fernando Rodríguez la mejor opción que tiene el PP para hablar de honestidad es que están peor de lo que yo creía" ha afirmado el portavoz del PSOE, José Luis Mateos.

El servicio de Hematología del Hospital ya es el segundo mejor de los centros públicos del país

Fallece Juanmari, el popular personaje callejero que pedía por el centro

8 horas de clase teórica y otras claves que serán obligatorias para sacarse el carné de conducir