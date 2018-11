El PP incentivará la compra de vehículos eficientes en Castilla y León

El procurador salmantino del PP Salvador Cruz ha presentado este miércoles tres mociones encaminadas a la creación de empleo, facilitar crédito a las empresas y deducciones fiscales para los ciudadanos, todas ellas que irán al pleno de las Cortes de Castilla y León. Salvador Cruz destacó una "clara apuesta" por el medio ambiente y no por "prohibiciones" como ocurre con el PSOE, según destacó el procurador del PP por Salamanca. "Nosotros no estamos por prohibiciones, sino por cambiar tendencias, en ningún caso prohibir", ha explicado. En este sentido, afirmó que la Proposición de Ley establece una nueva deducción autonómica en el IRPF, con un límite de 4.000 euros en el importe de la deducción, y que consiste en un 15% de la cantidad que destine el contribuyente a la adquisición de un vehículo eléctrico puro o híbrido enchufable con autonomía de 40 kms. en modo eléctrico, y siempre y cuando se mantenga durante cuatro años y no se destine a actividades profesionales.

La otra medida que beneficiará a los ciudadanos tiene que ver con una Proposición de Ley en materia de mejora de financiación para pymes y que da continuidad al Plan de Crecimiento que se inició el pasado año con 75 millones de euros, cantidad que prácticamente está agotada. Por ello, el PP propondrá en las Cortes ampliar el crédito aportado por el Banco Europeo de Inversión con otros 30 millones de euros que se sumarían a los 75 ya repartidos entre las pymes de la Comunidad.

Esta medida se suma a la Lanzadera de Empleo que repartió 2.103 millones de euros a casi 10.000 solicitudes en toda la Comunidad, de las que 862 recibieron financiación en Salamanca.

La última medida presentada por Salvador Cruz tiene que ver con la modificación de la Ley de Urbanismo en Castilla y León para potenciar un sector muy importante en la Comunidad, en la que estamos por debajo de la media nacional, y que persigue permitir el estudio del aprovechamiento de recursos endógenos, diferenciando dos tipos de minería: una, vinculada a la piedra natural, a la roca ornamental, a la minería metálica e industrial, para permitir que lo que antes estaba prohibido ahora esté autorizado. Y el otro tipo, la minería energética, que estaría prohibida. Esta minería va en consonancia con el aprovechamiento de recursos endógenos en el ámbito de la Unión Europea y que permite generar actividad económica en el mundo rural y la creación de empleo, tan importante en la lucha contra la despoblación.