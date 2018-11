Antonio Orozco ofrecerá un concierto en Salamanca el 25 de enero

Tras el éxito conseguido con ÚNICO, una extensa gira que arrancó en el año 2013 y acabó en el 2016, Antonio Orozco presenta ÚNICO 2ª TEMPORADA. Una gira con la que tiene previsto actuar en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca, el próximo 25 de enero.

Tal como explica el artista, "ÚNICO no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, ÚNICO eres tú, ÚINICO no es ni más ni menos que una parte maravillosa de tu vida. Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti entonces no lo pienses más, hablan de ti!"

Con más de 1.500.000 discos vendidos, 9 discos de platino y un disco de oro, Antonio Orozco es uno de los artistas más laureados y queridos de nuestra música. Ganador del Premio Ondas 2003 al "Mejor Artista en Directo", ha sido nominado a los Latin GRAMMY entre los mejores compositores del mundo por su canción "Estoy hecho de pedacitos de ti". Desde sus inicios, los éxitos y reconocimientos han marcado una carrera imparable con más de 2.500 conciertos en España y Latinoamérica.

La trayectoria musical de Antonio Orozco está avalada por nueve álbumes publicados hasta la fecha: Un reloj y una vela (2000), Semilla del Silencio (2001), El Principio del Comienzo (2004), Edición Tour 05 (2005), Cadizfornia (2006), Renovatio (2009), Diez (2011), Dos Orillas (2013) - Dos Orillas Deluxe (reedición con DVD grabado en directo en el Festival Cap Roig) (2014) y su último álbum Destino (2015) - Destino Última llamada (reedición con colaboraciones y DVD documental)

Antonio Orozco ha sido número uno en España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Ecuador y Top 10 en Argentina, Estados Unidos y México, entre otros países.

