Nuevo programa pionero para el diagnóstico precoz del autismo del Hospital y la Universidad

Uno de cada diez niños nacen de forma prematura. El desarrollo neurológico de estos pequeños es diferente y los estudios acerca de los trastornos de la comunicación, del lenguaje o del espectro del autismo señalan que estos niños tienen más riesgos, sin embargo, no existen investigaciones suficientemente fiables que confirmen si el desarrollo social y comunicativo de este colectivo es equiparable al de los niños no prematuros simplemente corrigiendo la edad de nacimiento, tal y como se hace ahora. Despejar estas dudas es lo que pretenden los profesionales del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y de la Universidad de Salamanca con la puesta en marcha de un nuevo programa pionero para la detección precoz del autismo en niños prematuros, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.



"Tenemos que conocer el desarrollo de los prematuros y si hay diferencia con los que no lo son porque probablemente haya una diferencia en el neurodesarrollo, sobre todo en los niños muy prematuros, pero no tiene porque ser anormal, lo que tenemos que saber es qué es lo atípico en prematuros", explica Arancha Hernández, neuropediatra del Complejo Asistencial de Salamanca.



"Las herramientas de diagnostico y de detección precoz están desarrolladas fundamentalmente con niños no prematuros, así que también tenemos que saber si sirven o no para estos pequeños porque estamos viendo que sobredimensionan la sospecha de TEA (trastornos del espectro autista). La pregunta es si es sobredimensión se debe a que estos niños tienen más riesgo o se produce porque las herramientas no son adecuadas para ellos", añade la experta en Neuropediatría y resume: "Así que tenemos una población de riesgo, que son los niños prematuros, tenemos que evaluar cómo es su desarrollo y tenemos que ver si hay que diseñar herramientas específicas para ellos".





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más