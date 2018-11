Decanos justifican la actitud del responsable de Ciencias ante el 'botellón' de Matemáticas

Los decanos y directores de los centros de la Universidad de Salamanca han escrito una carta dirigida al rector Ricardo Rivero para manifestar su apoyo al decano de Ciencias, José Miguel Mateos Roco, que el pasado 15 de octubre, con motivo de las fiestas de San Alberto, autorizó una fiesta universitaria en los espacios de la Facultad de Matemáticas que derivó en un "botellón". Sin embargo, los decanos aseguran que "en todo momento" su homólogo "actuó correctamente, tratando de preservar el espíritu universitario y el cumplimiento de la ley".



"No debemos adjudicar la responsabilidad de los hechos al decano del centro, que nunca autorizó el 'botellón' y sí la utilización de unos espacios por sus habituales usuarios, los estudiantes, con la prohibición expresa del consumo de alcohol", sigue el escrito en el que además aseguran que es habitual que se autorice a los alumnos la realización de parte de las fiestas en los centros con el convencimiento de que responderán de forma correcta. "Ni los cuerpos de seguridad pueden a veces actuar pero parece ser que un decano o director debe adquirir la capacidad de ser oído y obedecido...", añaden.



Es cierto que hace años las fiestas se celebraban dentro de los espacios universitarios pero ahora no es común que el día grande se festeje en el interior de los centros, en la mayor parte de los casos las celebraciones patronales tienen lugar en el entorno de las facultades, no dentro. Sirvan como ejemplo las últimas fiestas de Medicina donde los alumnos organizaron una gran fiesta a las puertas de la facultad, "a priori" sin alcohol, pero no en el interior del inmueble. Además, lo habitual es que los guardias se seguridad se coloquen en las puertas de acceso a los centros y controlen que los jóvenes no introduzcan bebidas alcohólicas en su interior, algo que no sucedió el pasado día 15 de octubre.





