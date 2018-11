Willy Toledo sobre el 'me cago en Dios' de Pilar Moreno: "Si pidió disculpas es porque le dio la gana"

El actor Willy Toledo protagonizó este viernes una conferencia organizada por CGT Salamanca sobre 'Los límites de la libertad de expresión', con una nutrida presencia de asistentes.



Toledo afirmó que hay "decenas y decenas de personas perseguidas por ejercer su derecho a la libre expresión" y expuso su opinión de que "el objetivo fundamental de los opresores es la autocensura, para que tú no digas lo que quieres y ellos se laven las manos". El actor dice percibir un cierto paralelismo "con los años 20 y 30 del siglo XX, con una crisis económica gigantesca, paro, miseria... Es el caldo de cultivo para los partidos fascistas y de ultraderecha, que te sacan la bandera y el orgullo nacional y hacen que la clase trabajadora se olvide de que los responsables son ellos".



El polémico intérprete desconocía el reciente episodio protagonizado por la concejala de Ganemos, Pilar Moreno, que pronunció un "me cago en Dios" durante un Pleno del Ayuntamiento. "No me había enterado, pero me gustaría conocerla", dijo antes de cuestionar si era conveniente pedir perdón. "No tenía que pedir disculpas. Las pidió porque le dio la gana. Cuando te arrodillas y pides disculpas, como le ha pasado a Dani Mateo, la enseñanza es que pidas o no pidas disculpas te va a caer la de Dios igual, porque eres el enemigo y hay que destruirte".



Toledo también afirmo que tanto "Jean Claude Juncker es un criminal, al igual que la UE" y lamentó que "los criminales no van a prisión, sino los que les denunciamos".