Un pionero estudio de la Universidad abre un nuevo camino para tratar enfermedades parasitarias

Las enfermedades producidas por helmintos o gusanos afectan a aproximadamente dos mil millones de personas en el mundo. Muchas de ellas se denominan enfermedades desatendidas u olvidadas, afectando principalmente a las poblaciones más necesitadas. También son enfermedades prevalentes en animales, produciendo enormes pérdidas económicas en el sector primario. En el momento actual no se dispone de vacunas para combatirlas y existen pocos fármacos disponibles para tratarlas, incluso con elevado riesgo de generar resistencias.

En este contexto, Antonio Muro Álvarez, catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca y coordinador del Grupo de Investigación e-INTRO (IBSAL-CIETUS), es coautor del artículo titulado "Comparative genomics of the major parasitic worms" que, recientemente publicado en la prestigiosa revista Nature Genetics, supone el "mayor estudio genómico de helmintos efectuado hasta la fecha", según informó el catedrático en la rueda de prensa celebrada en el Rectorado de la Universidad de Salamanca para informar sobre los resultados y la participación de la Universidad de Salamanca en el trabajo.

El reconocido Welcome Sanger Institute de Cambridge coordina la colaboración científica internacional (International Helminth Genomes Consortium) que persigue abrir nuevas vías de estudio en el ámbito de la prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias.

Rutas metabólicas y dianas de acción terapéutica

Desde el año 2011 los científicos participantes en la iniciativa han llevado a cabo la secuenciación masiva de 81 especies de helmintos, cuyos genomas han sido anotados y comparados, prediciendo 1,6 millones de proteínas e identificando cerca de 6000 familias de genes asociados con los mecanismos patogénicos involucrados en estas enfermedades, como por ejemplo los procesos de migración de los parásitos a través de los tejidos o la modulación de la respuesta inmunológica generada por el hospedador.

También, y en base a la comparación de los 81 genomas, se ha construido un mapa con las rutas metabólicas que siguen estos parásitos determinando nuevas dianas de acción terapéutica para combatirlos. En este sentido, en la última parte del trabajo, se ha realizado un cribado in silico de más de 5000 compuestos que ha posibilitado la identificación de nuevos fármacos activos frente a las patologías que provocan.

