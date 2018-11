Incineraciones "imposibles" por culpa de la obesidad mórbida

El anuncio del Gobierno valenciano de prohibir incinerar a personas con obesidad mórbida y la posterior rectificación tras el aluvión de críticas repartidas por todo el país puso en el punto de mira un problema que alcanza cifras de epidemia mundial que provocan una problemática más allá de la vida.

El sector funerario de Salamanca asegura que actualmente no existe una normativa específica que regule estos casos en las incineraciones. No obstante, señalan que sí ha habido casos excepcionales en los que la obesidad mórbida ha impedido la cremación del cadáver, no por el tema de la emisión de partículas contaminantes sino por los "problemas técnicos".

Estas personas necesitan de unos ataúdes que superan las medidas estándar y que por su excepcionalidad son superiores a la puerta de entrada del horno crematorio. "Si las medidas del ataúd tienen un ancho de 90 centímetros y el horno es de 85 centímetros es imposible realizar la incineración", explican fuentes del sector. Ante este hecho, los profesionales explican a la familia esta circunstancia y se plantea la adaptación de la sepultura o el nicho para que se pueda realizar el entierro. No obstante, inciden en que estos casos son excepcionales.

