Alarma: Aumentan las agresiones sexuales a universitarias en pisos de Salamanca

La alerta saltaba la pasada primavera cuando las asociaciones de mujeres que atienden a víctimas de violencia sexual constataban un incremento de casos atendidos relacionados con violaciones en citas y agresiones a universitarias. En el inicio del nuevo curso, la situación sigue siendo igualmente preocupante. "Hay un repunte tremendo de estudiantes universitarias que han sufrido agresiones sexuales en pisos. Sólo este mes hemos atendido a cuatro mujeres en la asociación con este mismo tema", reconocía Ascensión Iglesias, presidenta de la Asociación de ayuda a la mujer Plaza Mayor.

"Se trata de universitarias que salen de fiesta y que suben a pisos de conocidos creyendo que van a continuar la juerga y se encuentran con que les intentan agredir sexualmente. Algunas consiguen librarse y se pueden ir, pero en otros casos no", desvela Iglesias, que reconoce que gracias al mediático caso de "La Manada" hay más conciencia entre las chicas jóvenes de cuando "no es no".

"Durante mucho tiempo la gente joven ha tenido miedo por cargarse de culpabilidad en parte, de si me voy con un chico a tomar copas a un piso de estudiantes, en el fondo todo el mundo va a pensar que yo también tengo la culpa. Pero ahora eso está cambiando y las chicas entienden de forma lógica que se pueden estar divirtiendo pero que en un momento dado pueden decir, esto ya no, y es no. Saben que se trata de una agresión sexual y algunas se atreven a denunciar —otra cosa es que cuaje— y otras acuden a una asociación y lo comentan", explica.

"Las mujeres jóvenes y las universitarias sufren un importante número de agresiones sexuales, pero frente a lo que se cree, el agresor suele ser un varón conocido por la víctima, del presente o del pasado, un amigo, conocido o expareja", confirma Isabel Vicario, profesora del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad, que tratará este asunto este miércoles en una mesa redonda en la facultad de Derecho organizada por el Centro de Estudios de la Mujer.

"En estos casos el agresor no necesita utilizar la fuerza física para conseguir la conducta sexual o someter a la mujer. Le valen otras estrategias como por ejemplo la presión verbal o aprovecharse de que la mujer ha bebido o consumido algún tipo de droga", añade Vicario.

La psicóloga recuerda que "es muy importante concienciar a las mujeres de que una agresión sexual puede darse con un varón conocido, incluso al que quieren y aprecian o con el que se han podido sentir a gusto en otras ocasiones. Y que siempre tienen derecho a ejercer su libertad sexual y a que la otra persona respete lo que ellas quieren".

Al igual que señalan desde Plaza Mayor, Vicario confirma que "hay muchas mujeres que no denuncian porque se culpabilizan por haber tomado copas con el agresor, por haber ido a su casa o por haber establecido algún contacto íntimo como besos y caricias y que cuando dicen que no quieren continuar, él las agrede y se sienten muy culpables".

Entre los factores que refuerzan las conductas de agresión, la profesora menciona los grupos "muy masculinos" donde se insta a los varones a tener muchas relaciones sexuales con muchas mujeres, el uso de material pornográfico o el interés elevado por el sexo sin compromiso.