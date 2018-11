De las puertas de 'OT' a jurado en San Agustín

Luis Mas, el primer expulsado de la Gala 0 de Operación Triunfo 2018, visitó ayer el colegio San Agustín, como miembro del jurado del Festival de Música "Santa Cecilia". "Estoy muy ilusionado de estar aquí con los niños", declaró el "extriunfito".

El joven cantante se presentó al casting de OT por la insistencia de sus amigos. "Dije: perfecto, me presento y veo que pasa", afirmó Luis Mas. El concursante aun recuerda con alegría cuando le pusieron la pegatina de pase directo en el casting. "Fue muy emocionante. No me lo esperaba, pero de alguna manera me dio un empujón de confianza para decir: oye, realmente me puedo dedicar a esto", afirmó. "Hubo tanta gente y tantas voces buenas que se perdieron por el camino, que yo me sentí bastante privilegiado de haber pasado todas las fases", concluyó el catalán.

Su paso por el programa lo describe como "muy corto pero enriquecedor. Me lo pase muy bien, conocí a grandes personas y aprendí muchísimo de cara a lo que me quiero dedicar ahora, mi carrera musical". Cuando Luis Mas pisó el plato de OT por primera vez sintió "mucha impresión". "Nos dejaron ensayar mucho y al final, me sentí como en casa", señaló el concursante.

Las críticas hacia el "triunfito" estuvieron muy presentes en su estancia en el concurso. "Me las tome con mucha paciencia y con mucho humor. Al final, las críticas siempre van a estar ahí y nosotros perseguimos un sueño, que es cantar", declaró.

Ahora, unos meses después de su breve trayectoria en OT, sigue estando en "shock" por la gran repercusión que está teniendo. Un empujón que le ha servido para hacer su primer disco, que saldrá a la venta en febrero de 2019.

Los asistentes del Festival acogieron con ilusión al cantante. Los estudiantes de Secundaria y Bachillerato llevan más de un mes preparando su canción popular y moderna para representarla al jurado y sus seres queridos. El premio "Canción Popular" fue para 1º ESO, y "Canción Moderna", para 1º Bachillerato, que también consiguieron la "Mejor Coreografía".