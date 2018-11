Carlos Right, Dave y Damion lo tienen claro: "Famous irá a Eurovisión"

Recién salidos de la academia y aún asimilando los miles de seguidores que siguen sus pasos, Carlos Right, Damion y Dave, exconcursantes de la actual edición de Operación Triunfo, firmaron este viernes discos en El Corte Inglés. Antes, atendieron a las preguntas de LA GACETA.

–¿Ya sabían a lo que se enfrentaban pero estaban preparados para tanta repercusión?

–Carlos Right: Yo estoy un poco desubicado todavía. Alucino con que nos sigan desde Costa Rica, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Francia€

-Damion: Vas por la calle, saben quién eres, te paran, todo el mundo te conoce. Como el programa tiene el formato 24 horas esa gente ya no es fan solo de tu música sino que te conoce porque lo han visto todo.

Dave: Yo alucino con que la gente que te lo dice te quiere de verdad. Te dicen cosas bonitas, te cuentan historias...

–¿Cómo ven el futuro? ¿Tienen pensado sacar temas acordes a sus gustos personales o tirar por algo más comercial?

–Carlos Right: A mí es que ya me gusta la música comercial, al igual que a Damion. Él es más en inglés y yo en español. Yo lo que quiero es mezclar estilos de música: R&B con house, rap€ pero en español, que está menos visto.

-Damion: A mí sí que me gustaría pero siempre dándole mi toque personal.

-Dave: No sé. Yo lo que quiero es trabajar. Empezar cuanto antes y si hay un hueco encontrarlo y quedarme. Si yo tirara por lo comercial estaría traicionándome a mí mismo.

–¿Quién creen que irá a Eurovisión?

-Carlos Right: Famous. Tiene mucha presencia en el escenario.

-Damion: Sí, Famous.

-Dave: Famous, porque además de que a él le hace mucha ilusión, tiene idea y le pega. Es garantía de calidad.

Lea la entrevista competa en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más