De estar en la calle con 50 euros a un empleo en sólo diez meses

La vida de Laura pegó un giro de 180 grados hace diez meses. "Me quedé en la calle en febrero con solo 50 euros en la mano", recuerda. Tuvo que dormir en el centro de emergencia destinado para las personas que están en la calle y luego evolucionar hacia una pensión. "No tenía a nada, ni a nadie y puse mi vida en las manos de Cruz Roja", reconoce. Fueron los momentos más duros de una caída de la que pensaba que no se levantaría.

Sin embargo, comenzó a formarse para salir de esa situación. Volver a empezar. "Pensaba que no saldría, pero aquí estoy", explica mostrando una sonrisa y presumiendo del curso de formación de platos combinados y pinchos que acaba de completar. Ahora llega el mundo real. "A partir del miércoles empezaré las prácticas en una empresa real gracias a Cruz Roja y espero tener un empleo en cuanto termine", señala. Laura forma parte de ese 42% de personas de colectivos con dificultades de un total de 454 que la ONG ha logrado devolver al mercado laboral en Salamanca.

Luis Enrique García dejó atrás su puesto de médico en El Salvador como subdirector nacional, al igual que su mujer. "Las amenazas de muerte nos obligaron a salir. Uno llega al convencimiento de que lo material no importa, solo la vida", explica. Ya en Salamanca ha empezado una formación de técnico comercial donde ya ha realizado las prácticas y no pone trabas a su futuro trabajo. "Cuando se homologue el título me gustaría trabajar de médico, pero mientras tanto necesito cualquier trabajo", expresa. Su expectativa es empezar de nuevo en Salamanca y recuperar el empleo para el que nació su vocación.

Manuel García tiene 56 años. Durante 25 ejerció de agente comercial autónomo con miles de carreras a sus espaldas. Nada de eso valió cuando quedó en el paro y tuvo que reiniciar su actividad. "Me toca hacer lo que no hice de joven, adquirir los conocimientos porque la experiencia ya la tengo", explica. Los cursos de Cruz Roja le han permitido recuperar empleos eventuales como camarero, pero no pierde la fe en volver a ser agente comercial. "Para buscar nuevas expectativas de trabajo es necesario formarme. Estaba cerrado a las redes sociales y tenía mucho miedo. Pero, hay que estar en el mundo y el mercado".

