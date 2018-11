El PP pide al PSOE de CyL que explique a sus alcaldes y votantes por qué se oponen a la Ley de Símbolos

Diputados y senadores del PP de Salamanca, junto al presidente provincial, Javier Iglesias, realizaron un llamamiento a la defensa de los símbolos nacionales y el respeto a los espacios públicos, después de presentar esta semana en el Congreso de los Diputados la Ley de Símbolos, que no ha contado con el apoyo del PSOE, Podemos y los partidos secesionistas y nacionalistas. Por ello, criticaron la postura del PSOE de Pedro Sánchez, ya que entienden que ese rechazo se debe a las hipotecas que debe pagar a los que quieren romper España. Por ese motivo, el diputado salmantino José Antonio Bermúdez de Castro instó a Pedro Sánchez a convocar elecciones: "El PP va a cumplir con su responsabilidad denunciando esos hechos y defendiendo la España Constitucional y si Sánchez no quiere o no puede hacer frente a los secesionistas por sus hipotecas, lo que tiene que hacer es devolver la palabra al pueblo y convocar elecciones".

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados argumentó los motivos por los que el PP presentó dicha Ley en la Cámara Baja: "Todo espacio público es un lugar de libertad, de convivencia y esparcimiento y eso es lo que pretendía nuestra Ley de Símbolos, que haya garantía de neutralidad de las instituciones. Sin embargo, el PSOE se ha negado", advirtió. Por ese motivo, el diputado salmantino instó a los socialistas de Castilla y León y Salamanca a que expliquen a sus militantes y votantes por qué esa decisión, en contra de los símbolos nacionales: "Les pedimos que si no están de acuerdo, en vez de criticar o descalificar al PP que expliquen por qué no hay que proteger los símbolos nacionales, por qué deben de quedar impunes los ultrajes a España, por qué se debe permitir que espacios públicos puedan ser invidados por símbolos sectarios o excluyentes y por qué prefieren ir de la mano de los independentistas y dar la espalda a los constitucionalistas".

El problema, según añadió el parlamentario salmantino -que estuvo acompañado por Bienvenido de Arriba, Esther del Brío y Carlos García Carbayo- ya no solo es que el PSOE vetara esta Ley de Símbolos, sino que "hace unas semanas votó junto con los independentistas despenalizar las injurias a la Corona, el delito de enaltecimiento del terrorismo para que desaparezca del Código Penal y considera que deben quedar impunes los ultrajes a España o también las injurias a los tribunales, al Ejército o a las Fuerzas Armadas".

Por su parte, el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, explicó que "esta Ley de Símbolos no va contra nadie, va a favor de España y de los españoles. Unidos somos más fuertes y desde la moderación y la tranquilidad queremos una España unida y no dividida".