El PSOE exige a Sacyl que destine el dinero de las derivaciones a la sanidad pública

La Secretaría del Área de Sanidad del PSOE de Salamanca ha mostrado este martes su discrepancia con la política de la Junta y del Gobierno regional del PP de destinar partidas presupuestarias, más de un millón de euros este año en Salamanca, a clínicas y Hospitales privados para que realizan intervenciones quirúrgicas en vez de destinarlas a la sanidad pública para acabar con las listas de espera.



Los socialistas consideran que es inadmisible que el Complejo Hospitalario de Salamanca, que cuenta con la mayor lista de espera en cuanto a número de pacientes y de días de demora de la Comunidad, destine este año más de un millón de euros a la externalización de intervenciones quirúrgicas mientras mantiene infrautilizadas sus instalaciones mediante el cierra quirófanos y recortes de derechos laborales y del número de profesionales en las plantillas.



Para el PSOE las listas de espera no son un problema coyuntural como quiere hacer ver la Consejería de Sanidad, sino estructural, y todo por la falta de recursos y una inadecuada e ineficaz gestión sanitaria. La solución a juicio de los socialistas no pasa por poner parches desviando dinero público a la sanidad privada sino por aplicar una gestión diferente utilizando el total de los recursos públicos de los que disponen sus hospitales y el potencial de su personal altamente cualificado. Es difícil de entender que los hospitales públicos no estén funcionando por las tardes o fines de semana y solamente se estén limitando a las urgencias durante determinados horarios, y a los enfermos hospitalizados, con las graves listas de espera que tienen.





