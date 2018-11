El nuevo documental de Isabel de Ocampo se estrenará en el Teatro Liceo

El próximo domingo 25 de noviembre se presentará en el Teatro Liceo "Serás hombre", un documental de la directora salmantina Isabel de Ocampo.Este largometraje es un caleidoscopio de ideas que giran en torno al machismo y a la socialización en género, en un intento de indagar en las raíces profundas de la violencia de género. Está protagonizado por dos personajes extremos: Abel Azcona, un artista que explora su dolor a través de provocativas performances, y Rafael, un ex proxeneta en conflicto con su conciencia que ha infligido sufrimiento a miles de mujeres. En paralelo, las reflexiones de un maestro de secundaria, y las discusiones internas de un equipo de publicistas se convierten en escenarios de debate sobre la misma temática, mientras se intercalan reflexiones de varios pensadores que abordan el tema de la masculinidad desde múltiples puntos de vista.



Un collage sobre la noción de masculinidad que nos plantea preguntas de máxima actualidad. ¿Estamos los hombres en crisis? ¿Sirven hoy día los roles sociales que hemos heredado a través de siglos de historia? ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué significa ser padre? Una aproximación rica y compleja que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia educación y socialización en relación al género.



Este documental ha sido seleccionado en el Festival de Internacional de Cine de Autor de Valladolid. Asimismo, ha sido seleccionado en el Festival Internacional de Documentales de Leipzig en la sección Dok Preview Training, que tuvo lugar el 29 de octubre y en la Muestra de Cine Europeo de Segovia, donde se proyectará el próximo día 16 de Noviembre. Se estrenará comercialmente en cines durante el año 2019.



Isabel de Ocampo es productora, guionista y directora de cine, licenciada en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió Dirección de cine en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid, ECAM, de la que fue nombrada Madrina de Honor de promoción, 2015-2016.

En 2009 obtiene el premio Goya al Mejor cortometraje de ficción por "Miente" (2009) y posteriormente es de nuevo nominada al Goya a la Mejor Dirección Novel por su largometraje "Evelyn", que disecciona el tema de la trata de mujeres para la esclavitud sexual. En 2014 estrena "Piratas y Libélulas", un documental sobre el poder terapéutico del teatro en los barrios conflictivos, que obtuvo una Mención Honorífica del Jurado en el Festival Internacional de Valladolid SEMINICI 2013. Actualmente se haya inmersa en la promoción de "Serás hombre", sobre la construcción de la identidad masculina y su relación con el origen de la violencia de género.

Especialmente sensibilizada por la lucha de la presencia y visibilidad femenina en la industria audiovisual fue presidenta de CIMA (2011-2012) y presidenta ejecutiva de la Red Europea de Mujeres (EWA European Women´s Audiovisual Network) durante el periodo 2012-2018. Como docente es Employability Mentor en el Grace Project Gender and Culture of Equality de la Comisión Europea y es profesora de Dirección en el Master de Cine de la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó su carrera profesional como locutora de radio (Cadena SER y Onda Cero Salamanca) y como redactora creativa en el ámbito de la publicidad. Desde 1998 trabaja en cine y la televisión, participando en todos los departamentos de elaboración de una película y eventos relacionados con el cine.

En 2003 crea la productora Mandil Audiovisuales con la que produce sus cortometrajes y documentales, obteniendo numerosos premios nacionales e internacionales.





