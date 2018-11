La Junta anuncia correcciones para minimizar las molestias de las obras de la estación de autobuses

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este martes en Béjar que, ha dado orden de establecer una serie de correcciones para que las obras de la estación de autobuses de Salamanca no molesten tanto a los usuarios.



De esta forma, el consejero salía al paso de la denuncia publicada por LA GACETA por los ruidos, molestias y suciedad que están provocando las obras de la estación y que están produciendo numerosas quejas entre los usuarios. Suárez-Quiñones comentó que resulta inevitable que se produzcan molestias si la estación está abierta al público y hay obras. "No obstante, he dado orden para que se hagan determinados cambios en la gestión de las obras para minimizarlas", aseguró. Además, el consejero dijo que las obras siguen su curso y la estación estará terminada para la primavera del próximo año.



En cuanto a la reforma de la estación de Béjar, Suárez-Quiñones indicó que este martes ha firmado la orden para que se contraten las obras, de tal forma que "en seis o siete meses" puedan comenzar los trabajos que llevarán a un cambio radical de la estación.





