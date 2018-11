Las cuentas municipales se reajustan para acabar con deudas por 2,5 millones de euros

A falta de mes y medio de concluir el año, el Ayuntamiento tiene claro que ya no podrá gastar antes de 2019 el dinero presupuestado para construir el vial del Hospital. También tiene partidas para pagar salarios de nuevo personal que no se van a consumir, financiación para la ampliación de capital del Puerto Seco que está a la espera de una subvención de la Junta de Castilla y León, y "sobrantes" del superávit de 2016 que la ley no permite reinvertir. Ante esta situación, la administración local afronta esta semana un reajuste de cuentas que principalmente le permitirá saldar deudas por valor de 2,5 millones de euros, algunas de ellas derivadas de resoluciones judiciales. Todos estos cambios se recogen en tres modificaciones presupuestarias que recibirán este martes el visto bueno en la Comisión de Hacienda y se ratificarán el viernes en una sesión extraordinaria del pleno.



El Consistorio incrementará este año en 1,6 millones de euros la amortización de préstamos bancarios, con lo que la deuda viva de la entidad, que en 2011 era de 135 millones, quedará el próximo 31 de diciembre en 56,1. A este fin se destinará el dinero que se han ahorrado las arcas municipales con las rebajas económicas ofertadas por las adjudicatarias de obras financiadas con el superávit de 2016. La ley no deja ya destinar estos fondos a inversiones nuevas, por lo que irán a rebajar deuda.



Las modificaciones de crédito reservan también una partida de 327.192 euros para indemnizar a Etralux. Una resolución del Tribunal Supremo le dio la razón a esta compañía y anuló la adjudicación municipal del servicio de mantenimiento de alumbrado a Aceinsa. Como compensación a la empresa que se quedó sin el contrato, el Consistorio debe abonarle el beneficio industrial que dejó de percibir durante cuatro años. Por otra sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Consistorio indemnizará con 88.270 euros a una empleada.



Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más

La comunidad educativa rechaza las reformas que propone el Gobierno de Pedro Sánchez

Freno a concentrar las parcelas en los pueblos

'Inconsciente tras tener un accidente mientras huía de la policía en Villamayor