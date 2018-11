Ismael y Adrián, premios extraordinarios de Secundaria en Salamanca, explican las claves de sus buenos resultados

Son jóvenes, muy jóvenes, pero tienen claro desde pequeños que con constancia se pueden alcanzar grandes metas. Ismael Tamames y Adrián Iglesias lo saben y lo han puesto en práctica, con el consiguiente resultado: un expediente académico brillante que recientemente ha engrosado con el premio extraordinario de Secundaria correspondiente al curso pasado. Una distinción que han alcanzado gracias a las horas de estudio que dedican, aunque no de golpe y en grandes dosis antes de los exámenes, sino durante todos los días y en pequeñas cantidades.

"Hay que trabajar día a día, no pegarte el atracón de horas, y en clase estar atento y preguntar, no quedarte con las dudas", afirma Adrián, alumno del instituto Federico García Bernalt. Una opinión que comparte Ismael, que estudia en el instituto Vaguada de la Palma. "Si te organizas bien y has trabajado en clase, con una o dos horas al día es más que suficiente", subraya.

Además de contar con una alta nota media en las asignaturas de ESO, para conseguir el premio extraordinario de Secundaria tuvieron que realizar tres pruebas de matemáticas, inglés y lengua. Los dos coinciden en que no se esperaban ser las dos mejores notas de estos exámenes, sobre todo por culpa del de matemáticas. "No tenía esperanza porque la prueba fue muy difícil. Pero luego comprobé que al resto le había pasado igual", explica Ismael, opinión que corrobora Adrián. "El de inglés se me dio muy bien, pero los problemas de matemáticas eran complicados. Menos mal que no me bloqueé, probé y acerté con el resultado en un ejercicio", indica.

Ambos cursan ahora 1º de Bachillerato, Ismael en la modalidad de investigación de ciencias que tiene el instituto Vaguada de la Palma, y Adrián en el de tecnología. Un cambio de ESO a Bachillerato que se nota pese a que no llevan ni dos meses de clase. "Hay un cambio importante. Los alumnos en esta enseñanza están porque quieren, tienen interés, y eso acaba subiendo también el nivel", explica Ismael.

Respecto al futuro, y aunque para ir a la universidad les queda más de año y medio, ya empiezan a vislumbrar lo que quieren hacer. Una de las aficiones de Adrián son los aviones, incluidos los de radiocontrol, por lo que considera que una buena opción podría ser estudiar para ingeniero aeronáutico, "aunque el año pasado me interesé por la electrónica y me gustó bastante". En cualquiera de los dos casos, Adrián tiene asumido que seguramente le toque salir de Salamanca para estudiar.

Una situación parecida valora Ismael. "He estado pensando estudiar en universidades extranjeras o de Madrid y Barcelona. Aunque quedarme en Salamanca tampoco es mala idea, es una ciudad buena para estudiar y vivir", declara. En su caso, las carreras que más le atraen son las de Física y Matemáticas. "Me gusta la investigación y en ese sentido la física teórica da mucho juego. Y para trabajar sería en una universidad, aunque supongo que también daría clase, pero creo que no tendría problemas. Donde no me veo es de profesor en un instituto porque los alumnos son más complicados", admite entre risas.

