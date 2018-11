El director del Instituto Geológico y Minero de España, sobre la minería: "Hay una hipocresía y cinismo grande"

El director del Instituto Geológico y Minero de España, Francisco González Lodeiro, se ha referido este lunes al proyecto de mina de uranio de Retortillo indicando que sobre el tema de la minería "hay una hipocresía y cinismo grande".

Aunque aseguró no conocer bien el tema, Francisco González señaló que la sociedad debería ser más correcta, más honesta y más leal con la propia Humanidad y no tanto con los intereses locales. En este sentido, incidió en que no es muy honesto decir "yo protejo lo mío pero quiero utilizar lo que se explota en otros lugares. El uranio está ahí y si queremos encender la luz todos los días...", apuntó.

Estas palabras las ha pronunciado antes de la inauguración del Congreso Ibérico de Agua Subterránea, Medio Ambiente, Salud y Patrimonio, que se celebra en la Hospedería Fonseca entre el 12 y el 15 de noviembre.

