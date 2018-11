Enero comenzará con un nuevo límite: 90 km/h en los 310 km de carreteras nacionales

Dentro de mes y medio, los turismos y motocicletas no podrán superar los 90 km/hora al circular por las carreteras nacionales de Salamanca. Los 310 kilómetros que suman las vías N-501, de Salamanca a Ávila; la N-620 de Valladolid a Portugal; y la N-630 de Zamora a Cáceres, se verán afectados por la rebaja del límite de velocidad de los 100 a 90 km/hora que pretende aplicar el Ministerio del Interior en las vías convencionales a partir del 2 de enero de 2019. Una medida que no tendría efecto sobre las carreteras comarcales y regionales de la provincia de Salamanca donde el límite existente ya es de 90 km/hora.



Según consta en el borrador del Real Decreto publicado por la DGT donde se modifica el artículo 40 del Reglamento General de Circulación, tanto turismos como motocicletas, "colectivos donde se ha centrado la accidentalidad en los últimos años", no podrán circular a un máximo de 90 km/hora (anteriormente, los turismos podían hacerlo en 100) en las vías convencionales, y los camiones, furgonetas y autobuses deberán hacerlo a 80 km/hora.



En el caso de las autocaravanas, el límite de velocidad será el aplicable en función de su masa máxima autorizada y para los automóviles con remolque y aquellos de transporte escolar, de menores o mercancías peligrosas, se reducirá en 10 km/hora la velocidad máxima fijada establecida, en función del tipo de vehículo y vía.



Eso sí, en el texto se establece una excepción, ya que en las vías secundarias "con una separación física de los dos sentidos de la circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/hora para turismos y motocicletas". El incumplimiento de las normas de velocidad seguirán siendo consideradas "graves o muy graves".





