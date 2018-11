El obispo de Salamanca apunta a las víctimas: "¿Por qué se han callado"?

Nueva entrega de las grabaciones de la conversación entre el obispo de Salamanca, Carlos López, y la víctima de abusos sexuales Javier Paz. La edición digital del diario "El País" ha publicado este viernes otro extracto de esa charla en la que López apunta a las víctimas y se pregunta la razón de que no denunciaran en su día. "Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿por qué no lo han denunciado? Es que es muy fácil decir? ¿Estos señores por qué no lo han denunciado a su debido tiempo? Ahora la Iglesia es culpable de haberlo ocultado ¿y ellos por qué lo han ocultado?". La víctima le explica que no es fácil asimilar los abusos y denunciar, que pasan muchos años. El obispo continúa: "Si en el caso de Isidro no ha habido un castigo es por culpa de todos. Lo que no vale decir es que los obispos no han hecho nada. No, vamos, a ver ¿las víctimas por qué se han callado? ¿Por qué todavía las víctimas no quieren decir nada?".

Según la conversación, grabada en 2013, Carlos López admite que ya en 2003, cuando llegó a la ciudad, conoció rumores sobre el cura Isidro López en el barrio de Tejares, aunque sostiene que no encontró pruebas concluyentes de esos presuntos abusos sexuales. Esto hizo que el sacerdote siguiera ocho años más de párroco.

Enfado en la zona de Béjar al no cubrir la plaza de un médico jubilado

¿Por qué algunos coches y taxis lucen una matrícula azul?

El polémico bando de Valverdón que prohíbe dar de comer a los gatos callejeros, a televisión