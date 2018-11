El día en que Rosalía pasó por Salamanca sin bailar y sentada en una silla

Poco más de medio millar de personas ocupaba las butacas del Teatro Liceo. Era el 28 de junio de 2017. Sobre el escenario, una morena de sólo 23 años con aspecto de mujer madura sentada en una silla rústica de madera con asiento de mimbre. Un elegante vestido de terciopelo en color vino le ponía años encima, pero al mismo tiempo le otorgaba más fuerza y carácter. A su lado, su inseparable compañero en aquella gira por pequeños locales y teatros, Raül Refree. Hoy esa morena que abanderaba el denominado flamenco 'hipster' es capaz de llenar grandes recintos y se pasea por las alfombras rojas de las galas de premios musicales más prestigiosos. Su nombre, Rosalía Vila, la sensación del momento.

El pasado 31 de octubre los pocos que no habían oído hablar de ella, lo comenzaron a hacer. De forma casi improvisada y gratuita, Rosalía ofreció un concierto en la plaza de Colón de Madrid para presentar su disco "El mal querer". Fue una auténtica revolución. Le han bastado las redes sociales y el boca a boca. En esta era ya no hace falta aparecer en la televisión y en los medios de comunicación. Eso viene después. Desde entonces internet ha sido un hervidero con un sinfín de artículos explicando quién es esta joven y cuál son las razones de su éxito. Es complicado explicarlo, pero lo que no cabe duda es que Rosalía ha revolucionado el flamenco. Para histeria de los más puristas, esta catalana mezcla la pura esencia de este estilo con el rap, el pop, la música negra... Un cóctel que conquista y atrae. Un ejemplo es el videoclip de su tema "Malamente". Rosalía rompe con estereotipos. Ensalza el toreo como arte sin que aparezca un toro y también la religión. Muchos lo han comparado con las películas de Bigas Luna. Una revisión de los tópicos españoles, modernizados y actualizados. ¡Bienvenido sea!

Está nominada a 5 Grammy latinos y las marcas se la comienzan a rifar. Acaba de fichar por Inditex y ha creado una colección de ropa junto a Pull&Bear. Un fenómeno con mayúsculas que atrae el público más goloso para las marcas, los jóvenes.

No sabemos si volverá a Salamanca, pero si lo hace no será en un Liceo íntimo y a oscuras. Un Liceo que fue testigo de sus inicios en los que ya apuntaba alto. Porque planteaba algo diferente, y lo que marca la diferencia triunfa.

2.500 salmantinos al año deberán seguir pagando el impuesto de las hipotecas

Estas son las 80 localidades salmantinas que contarán con banda ancha

El Gobierno plantea otro "impuestazo" a los autónomos: 260 euros más al año