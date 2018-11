Careras de obstáculos y medias maratones con los riñones al 15%

Nadie pensaría que Elena Román está enferma ni tiene una discapacidad al verla salir cubierta de barro de la Spartan Race o de las múltiples carreras de obstáculos en las que participa cada año. "Me engancha correr", reconoce esta joven salmantina de 32 años que optó por el deporte como mejor terapia para luchar contra la poliquistosis renal que le diagnosticaron con solo 9 meses y que hace que sus riñones funcionen en la actualidad al 15%. "Los riñones están llenos de quistes y en algunos casos pueden llegar a alcanzar el tamaño de un balón de rugby", explica con normalidad tras ser ya una embajadora de la enfermedad a través de sus diferentes perfiles en las redes sociales. A partir de su diagnóstico, solo tenía dos opciones. "Si no hubiera sido por el deporte, me habría metido en una cama para atiborrarme a pastillas. Me ha hecho sentirme menos enferma y más viva", explica.

Dentro de la particular contrarreloj vital en la que Elena se encuentra inmersa, llegó el momento del trasplante de riñón. "Han empezado a ser más periódicas mis revisiones tras funcionar por debajo del 15% y ahora que mi cuerpo está fuerte, es mejor meter un motor nuevo en un Mercedes que en un 600", detalla. En las primeras líneas del libro ´Corre el riesgo´ que está tratando de publicar a través de la plataforma de crownfunding (libros.com) relata el proceso en el que se encuentra inmerso. "De repente, bajo la cabeza y allí aparece el tatuaje de mi brazo izquierdo: «Brave». Por algo me lo hice, está claro. Lo miro, respiro hondo y pienso: «Pues allá vamos. Con todo. Y vuelvo a la vida. Escucho a mi nefrólogo y le contesto: «Vale, entonces, ¿por dónde empezamos?»". La primera posibilidad que están valorando se encuentra en el trasplante de riñón vivo a través de un familiar. Aunque la primera opción fue su madre, el diagnóstico de una enfermedad lo impidió.

Ahora su hermana se encuentra inmersa en las pruebas. Afronta el trasplante en positivo con la mirada puesta en la Behovia del año 2020. "Seguro que volveré", subraya. Desde las redes sociales trata de mostrar su ejemplo de que se puede llevar una vida normal con poliquistosis renal. Traslada su vitalidad a las madres de los nuevos diagnósticos y a los que lo han hecho en la vida adulta. Ha pasado del blog y el Instagram (@elenarorun) a un libro para el que ya tiene una gran cantidad de apoyos. "Espero que ayude a la gente que está en la sala de espera del Hospital o a los padres que les han dado un diagnóstico y no saben que hacer. Que se puede correr el riesgo", concluye.

