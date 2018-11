Quejas en el centro de salud de Garrido Sur

Numerosos pacientes del centro de salud de Garrido Sur —en La Alamedilla— mostraron este lunes su malestar tras haberles comunicado que sus respectivas citas médicas quedaban canceladas porque su doctora se encontraba de vacaciones y no serían atendidos hasta la próxima semana.

Una de las usuarias afectabas denunciaba que "lo normal es que si tu médico no te puede atender, lo haga un sustituto o un compañero, pero no es lógico que se marche de vacaciones, no te avisen y tengas que esperar hasta que regrese al trabajo".

La paciente, que se disponía a presentar una reclamación en la Gerencia, explicaba que el malestar entre los usuarios que se topaban con la noticia en el mismo centro de salud era mayúsculo. "En mi caso había pedido cita para conocer el resultado de unos análisis bastante importantes y me dicen que tengo que esperar una semana para que la médica vuelva de vacaciones y me puedan dar esa información", critica.

El incidente denunciado en Garrido Sur no es habitual en los centros de salud de la capital. Por lo general, las ausencias de los médicos en el área urbana son cubiertas por sustitutos contratados, o acumuladas por los compañeros que están en activo en esas fechas.

