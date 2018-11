Formación en violencia de género a técnicos que trabajan con mujeres discapacitadas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) quiere poner cifras a las mujeres con algún tipo de discapacidad que sufren violencia de género.

La gerente de CERMI Castilla y León, Angélica Merino, detalló que "a partir del próximo año se va a empezar a hacer un estudio de la mujer con discapacidad en Castilla y León porque la verdad es que hay pocas estadísticas, y menos aún en relación con la violencia de género. Lo primero será centrarnos en el colectivo de la discapacidad, y luego en la violencia de género".

El CERMI ha firmado un convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales para los próximos cuatro años. Durante este periodo se va a impartir formación específica a los técnicos de las entidades incluidas en CERMI: asociaciones de autismo, down, sordos, etc. "Cada uno es especialista en una discapacidad que conoce", apuntan, pero no siempre está preparados para situaciones inesperadas como es la violencia de género.

La gerente de Servicios Sociales en Salamanca, Isabel Fernández, especificó que el acuerdo aporta financiación para la realización de jornadas de formación, actos de sensibilización y también la creación de nuevos recursos "de alojamiento y atención integral para mujeres con discapacidad por enfermedad mental, así como campañas de sensibilización en familias".

