Las idas y venidas en la construcción del vial de acceso al nuevo Hospital: esta es su cronología

Es un hecho que el Ayuntamiento rescindirá el contrato con la adjudicataria de las obras del vial de acceso al nuevo Hospital. Tras el retraso en el inicio de los trabajos, los intentos de la UTE de Arcor y Mestolaya de obtener más dinero y ante el incumplimiento del ultimátum dado por el Pleno para que se ajustase a lo firmado, el Consistorio deberá buscar otra compañía que construya esa avenida. El anterior proceso de contratación se prolongó medio año y el plazo de obra es de 12 meses, por lo que, por mucho que se agilice la segunda licitación, es imposible que en verano de 2019, como estaba previsto, esté acabada la avenida que unirá el paseo de San Vicente y la avenida de Ramos del Manzano, proyecto que aún no ha empezado.

Ante esta situación sobrevenida, ¿sería posible que el nuevo Hospital estuviese acabado y no se pudiese estrenar por no tener el vial de entrada? El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tiene claro que eso no va a ocurrir. El Ayuntamiento garantiza el acceso, tanto peatonal como rodado, al complejo sanitario sea cual sea el estado de ejecución del que se denominará paseo de la Transición Española. Para ello, el Área de Ingeniería Civil tiene ya soluciones para cualquier escenario posible.

El primer tramo del vial que se construirá será el que discurre entre el puente de la Universidad y el acceso al aparcamiento del nuevo Hospital, donde está prevista una nueva rotonda con dos medias lunas. Con esta parte del proyecto ejecutada, la entrada y la salida al complejo ya se podría realizar a través de la nueva avenida, excepto a Urgencias, para la que se habilitaría un acceso directo desde el paseo de San Vicente. Paralelamente se seguiría ejecutando el resto de la obra.

