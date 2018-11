Alarma en las farmacias: faltan medicinas de uso habitual

Las farmacias salmantinas confirman que están viviendo una ola de desabastecimientos en productos muy populares como nunca antes habían visto.



Fármacos como Adiro, Nolotil o Dalsy están desapareciendo del stock de las farmacias, llevan semanas sin recibir nuevos envases y, lo que es peor, no tiene visos de solucionarse a corto plazo.



El director gerente de la Sociedad Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa), José Manuel Tomás Fernández, recibió una última notificación de los laboratorios del Dalsy en la que se afirma que "no estarán disponibles antes de final de año". "Confío en que nos mandarán una cantidad en las últimas semanas de 2018", expresa, aunque, otras informaciones señalan que la producción se podría demorar hasta junio de 2019.



"Lo que sucede es que se ha producido una rotura de stock desde hace mes y medio, y ya no dan nuevas fechas de entrega. Cada semana solicitamos, pero no completan esos pedidos", reconoce José Manuel Tomás.



El problema con el Dalsy se centra en el envase de 20 miligramos. "Los padres tendrán que utilizar el Dalsy de 40mg, que por ahora no está fallando en la distribución, y darle al niño la mitad de lo que se le prescriba", apuntan.



Desde Socofasa se matiza que "no es un problema solo de aquí, sino que se está sufriendo en toda Europa. Hay datos que así lo constatan". El pasado mes de septiembre ya se cubrieron con creces todas las faltas de 2017. "El desabastecimiento ha crecido casi un 40% más que el pasado año", detallan.



LOS PRODUCTOS QUE MÁS FALTAN

Dalsy 20mg/ml

El ibuprofeno más empleado en uso pediátrico lleva cerca de mes y medio sin recibirse en Salamanca, y la previsión es que no haya nuevas remesas en lo que queda de año, o últimas fechas de 2018. La alternativa pasa por usar el envase de 40 mg y darle al menor la mitad de cantidad.



Adiro 100

El anticoagulante más famoso. Los médicos están prescribiendo ácido acetilsalicílico.



Nolotil

El laboratorio asegura que está realizando una distribución controlada. Lo que más escasea es la presentación en ampollas.



Hemovás

Un medicamento vasodilatador periférico que favorece la circulación sanguínea.



Bactrobán

Una pomada indicada para infecciones superficiales.



Seguril 40

Un diurético que cada vez cuesta más encontrar en las farmacias de Salamanca.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más