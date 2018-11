El cura apartado en 2014 acusado de abusos tenía más denuncias que el Obispado no tuvo en cuenta

Se complica la situación del Obispado de Salamanca después de los nuevos datos publicados por el diario "El País" en relación a las denuncias de presuntos abusos sexuales contra el sacerdote Isidro López. Según revela el periódico en su edición digital, el Obispado no tuvo en cuenta durante varias décadas las denuncias presentadas, no sólo por Javier Paz, sino por otras víctimas. En 2014, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano dictó una sentencia contra el cura una vez que se hizo público el caso de Paz. Esa sentencia fue leída en verano de 2014 y revela una serie de detalles que hasta ahora no se conocían. Pueden escucharla a continuación ya que una de las personas presentes en la lectura consiguió grabarla, ya que no se entregó copia escrita a las víctimas y sólo al sacerdote acusado.

Del audio se desprende que al Obispado de Salamanca le constaban otras dos denuncias contra el sacerdote, aunque nunca las mencionó ni las hizo públicas. Según la información de "El País", el objetivo es que el caso de Javier Paz quedara como el único y aislado. También se pone de manifiesto que el Obispado optó por el método que se ha seguido en otros lugares cuando han saltado casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Es decir, cambiar al acusado de parroquia.

"Mientras ejercía el ministerio pastoral en las parroquias de San Julián y San Martín, y luego en San Pedro Apóstol de Tejares, en la Diócesis de Salamanca, y era docente en los centros de educación secundaria Fray Luis de León y Torres Villarroel, sitos en Salamanca, fue acusado de diversos delitos de abuso sexual de menores, pero entonces tales denuncias no fueron consideradas verosímiles", se puede escuchar en el audio de la sentencia publicado por "El País".

Esta misma semana, el Obispado de Salamanca aseguró en un comunicado que todas las informaciones que estaban apareciendo sobre este caso eran una "manipulación informativa".