Salvar el Archivo denunciará al ministro Guirao ante la Audiencia Nacional si salen más papeles de Salamanca

Salvar el Archivo ha iniciado su ofensiva para impedir la salida de más papeles de Salamanca. Policarpo Sanchez, su presidente, ha registrado hoy en la Subdelegación del Gobierno una carta dirigida al ministro de Cultura, José Guirao, donde le recuerda que quedan pendientes de retornar todos los documentos retenidos por la Generalitat de Cataluña, que cifra en 400.000.

"Me comprometo", ha dicho a su salida de la Subdelegación de Gobierno, " a que no saldrá ni un solo documento más del Archivo de Salamanca. Me comprometo a que van a devolver a Salamanca 400.000 documentos. Está en juego nuestra dignidad como pueblo español y como salmantinos. No se van a reír de nosotros, no nos van a volver a expoliar ni avasallar. Emprenderé todas las acciones sociales, políticas y judiciales que sean necesarias. Llevaremos al ministro de Cultura y a la Generalitat ante la Audiencia Nacional si sale un documento más. Y si no devuelven los 400.000 documentos que retienen en su poder".

Además, Salvar el Archivo iniciará una nueva campaña de recogida de firmas desde el lunes, sobre todo a través de internet, dirigida a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, titulada "Devuelva de una vez los documentos robados y no robe ni un solo documento más".