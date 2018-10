Javier Paz Ledesma, la persona víctima de abusos sexuales y que ha denunciando que el obispo le propuso un acuerdo para no sacar a la luz su caso, habla claro para LA GACETA: "En Salamanca hay más víctimas y quiero que salgan a la luz".

En la entrevista, asegura que ha vuelto a remover su pasado con una doble intención: dar a conocer los 'chantajes' de la Iglesia y que salgan más víctimas del sacerdote Isidro López a la luz.

"Todo me lo ofrecieron a cambio de silencio. Eso está en el contrato y en el papel firmado. Se escucha en las grabaciones. Me dan la libertad, pero me dicen que no voy a conseguir nada porque está prescrito penalmente. Te ponen la oferta delante y en ella recogen 'solicitar' en vez de 'resarcir el daño', a cambio de silencio. Es una manipulación". De este modo explica Javier Paz el intento de acuerdo al que llegó con el obispo de Salamanca Carlos López, quien propuso a esta víctima que solicitara una compensación económica por los daños causados, que nunca llegó.

"Mi trabajo va a ser empujar entre todos. Somos víctimas supervivientes, porque hay víctimas que no han sobrevivido", asegura.

