El obispo de Salamanca, "pillado" en una grabación proponiendo un acuerdo a una víctima de abusos sexuales

Unas grabaciones del salmantino Javier Paz Ledesma que denunció al sacerdote salmantino Isidro López por abusos sexuales han puesto en tela de juicio al obispo de la Diócesis de Salamanca, Carlos López. EL PAÍS ha hecho públicos los audios en los que el prelado trata de frenar que la víctima tramite una demanda por la vía civil para reparar el daño causado. "Si tú quieres ir por otra vía, tienes la vía expedita, pero me temo que no vas a conseguir nada. Civilmente no vas a conseguir nada porque ha prescrito. Sí, que la sociedad se entere, vale", pronuncia Carlos López en la conversación. Además, el obispo responde con estas palabras a la solicitud de la víctima de exigir una reparación económica: "La reparación de los daños es un principio que está en el derecho penal y en el derecho penal canónico. Por tanto, se puede considerar, claro. Lo que pasa es que son siempre reparaciones simbólicas, porque ¿cómo se cuantifica eso? En el derecho penal y civil hay una serie de tasaciones, el derecho canónico no es un código que esté tan desarrollado", argumenta el prelado.

"Si tú quieres compensación económica, preséntala por escrito", reitera. Según el testimonio de la víctima ofrecida a EL PAÍS, presentó una compensación que cifra en 300.000 euros y una paga mensual de 1.500 euros que nunca se llegó a materializar.

La Diócesis de Salamanca se ha remitido al comunicado de agosto de 2014 donde el sacerdote fue sancionado con la prohibición de ejercer el sacerdocio. El Obispado pedía perdón por "unos delitos que han lesionado la santidad del sacerdocio".

