Sacyl se "carga" a los dentistas de los barrios y los concentra a todos en San Juan

Sacyl ha revolucionado la atención dental en Salamanca. Por un lado, elimina a los dentistas de los barrios de la capital y los unifica en el centro de salud de San Juan, por lo que los vecinos de Pizarrales, Tejares, San Bernardo o Garrido tendrán que desplazarse hasta la avenida de Portugal.

Por otra parte, la Gerencia Regional de Salud ha denegado el aplazamiento de jubilación al odontólogo que sostenía la Unidad de Salud Bucodental para Discapacitados Mentales y personas con Alzheimer, Manuel Sendín.

La supresión de los dentistas en los centros de salud de los barrios ha sorprendido a los propios profesionales. El sindicato CSIF denuncia que "el cambio se está realizando sin contar con los profesionales" y añade que al no pedir opinión a los trabajadores se están tomado decisiones erróneas como "no colocar enchufes en todas las paredes, no tener en cuenta dónde ubicar los aparatos de rayos X, o pasar por alto que algunos pacientes discapacitados acuden en silla de ruedas y las medidas de las puertas son justas o escasas".

