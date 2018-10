Estas son las cuatro grandes preguntas sobre la vacuna de la gripe

Los centros de salud de Salamanca comenzaron este martes a administrar la vacuna de la gripe a la población de riesgo: mujeres embarazadas, mayores de 60 años o cualquier paciente que tenga una enfermedad con alto riesgo de complicaciones en caso de contraer la gripe.

A priori todo está muy claro, pero en la práctica hay cuatro grandes preguntas que muchos usuarios se hacen en relación a esta campaña:

¿CÓMO SE PIDE CITA PARA VACUNARSE?

La primera es cómo se pide cita para vacunarse. El doctor Lucas Fernández del Campo recuerda que "la cita se pide directamente a Enfermería. No hace falta pasar por la consulta del médico. Se ha habilitado una agenda específica para vacunación y desde los propios centros de salud se van concertando los días de manera escalonada para que todo sea fluido. Hemos empezado concertando unas diez vacunas por día".

¿Y SI QUIERO VACUNARME PERO NO ENTRO DENTRO DE LA POBLACIÓN DE RIESGO?

Otra gran interrogante que se plantea es qué sucede con las personas que quieren vacunarse -o vacunar a sus hijos- pese a no estar entre la población de riesgo. ¿Puedo vacunarme para quedarme más tranquilo? Los doctores recuerdan que "las indicaciones sobre quién debe vacunarse están puestas en función del riesgo-beneficio, y por eso no se aconseja para todo el mundo. Si aún así, alguien quiere vacunarse a toda costa, podría tener que comprar la vacuna -no estaría subvencionada por Sacyl-, pero sí se le administraría aquí".

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA TETRAVALENTE Y LA ADYUVADA?

Una de las grandes novedades de este año es la compra de una vacuna tetravalente. Nueva duda: ¿por qué a unos les administran la vacuna tetravalente y a otros la adyuvada? "La vacuna adyuvada lleva una sustancia que potencia la respuesta inmunológica para dos cepas A y una B, y es la que se le administra a los mayores de 65 años. Al resto de la población de riesgo que tenga menos de 65 años se le administra la tetravalente, que protege para dos cepas del tipo A y dos del tipo B", aclara el doctor Del Campo.

¿HASTA QUÉ PUNTO ME PROTEGE LA VACUNA?

La última interrogante: ¿hasta qué punto me protege la vacuna? Mientras que hay vacunas que protegen al 100%, la eficiencia de la de la gripe es relativa porque el virus muta. "Hay veces en las que conviene revacunar a la población de riesgo porque el virus ha cambiado en dos meses por culpa de las aves y, sobre todo, de los aviones. Aún así, todos los estudios apuntan a la conveniencia de vacunarse", concluyen.

