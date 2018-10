El alza del gasoil y el "impuestazo" de Sánchez subirán las tarifas en el transporte y...

El sector del transporte reconoce que está obligado a subir las tarifas a finales de este año o principios del próximo, ahogado por la imparable subida de los combustibles en los últimos meses, la recuperación en Castilla y León del denominado "céntimo sanitario" que elevará los precios en 4,8 céntimos y el "impuestazo" del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el diésel, encareciéndolo otros 4,6 céntimos el litro. Los profesionales reconocen que el aumento de los servicios de transporte encarecerá el precio de la mayoría de los productos, debido a que las empresas no podrán asumir los sobrecostes y al final serán los consumidores los que paguen las consecuencias.



El alza del gasoil perjudicará especialmente a los autónomos y a los repartidores de paquetería, que se quedan fuera del régimen de deducciones del gasóleo de uso provisional y bonificado. Solo entre el colectivo de repartidores de paquetería el Ministerio de Fomento contabiliza en Salamanca a 557 profesionales, a los que hay que sumar a todos los trabajadores por cuenta propia con vehículos diésel. "Será una subida considerable, que en definitiva se tendrá que repercutir en las tarifas. Tenemos que intentar que nos cataloguen igual que a los vehículos de transporte de 7,5 toneladas para optar a las bonificaciones, porque si no nos hacen un roto y no es justo", se queja José Manuel Bravo, gerente de una empresa de reparto de Salamanca.



Santos Muñoz, responsable de una destacada firma de transporte profesional de mercancías sí se beneficiará de las deducciones, pero reconoce que incluso con los descuentos los negocios no pueden aguantar más con estos precios. "El combustible es nuestro gasto principal y en los últimos seis meses ya ha subido 12 céntimos. La previsión es que al final alcance un incremento de 25 céntimos, algo que no se puede soportar y por lo que habrá que renegociar tarifas con los clientes".





