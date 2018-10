Cultura y la Generalitat "normalizan" proyectos a futuro, entre ellos los 'papeles' de Salamanca

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la consejera de Cultura de la Generalitat catalana, Laura Borrás, han "normalizado" de cara a futuros presupuestos proyectos culturales que estaban aparcados, entre ellos retomar los documentos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca --conocidos como los 'papeles de Salamanca'--.

Mientras Guirao ha explicado que todo lo hablado en la reunión --una más de las habituales que mantiene el ministro con los consejeros de otras comunidades, como han resaltado desde este departamento-- ha sido "razonable", Borrás ha señalado que "se da justo cumplimento a lo que se tendría que haber hecho" años antes.

En el caso de los 'papeles de Salamanca', Guirao ha explicado que se convocará en noviembre --aún sin fecha definitiva-- una comisión de memoria histórica para "resolver los temas pendientes" en torno a este asunto "de acuerdo con la ley". "Y no son tantos", ha ironizado Guirao --el grueso de los 'papeles de Salamanca' ya fue trasladado de Salamanca a Cataluña en 2006--.

"En el cumplimiento de la ley estamos de acuerdo y no será nada muy problemático de resolver. En algún momento se atascó por temas políticos, pero ahora no tiene que haberlos a algo que está legislado", ha añadido el ministro. Por su parte, Borrás ha hablado de "culminar un proceso y hay voluntad de hacerlo".

Respecto al resto de acuerdos, la mayor parte ha estado centrada en temas presupuestarios. La Biblioteca de Barcelona será la inversión más grande de todo lo hablado, estimada en torno a 30 millones de euros --a pagar en tres años--. Otras inversiones serían las del archivo municipal de Girona, el archivo histórico de Tarragona o la Necrópolis de Tarragona "cuyas obras se contratarán en el 2018".

Guirao ha detallado algunos de esos proyectos. Por ejemplo, de la Biblioteca de Barcelona --la única provincia sin biblioteca pública del Estado-- ha aseverado que se trata de "algo que viene de hace años y está desfasado": en el año 2019 se procederá la demolición del edificio que ocupa ahora el solar y la realización de un nuevo proyecto para empezar la inversión en el año 2020.

También se ha referido al museo arqueológico de Tarragona o a la ampliación del MACBA, con ambas instituciones pertenecientes al patronato" del museo "comprometidas a hacer la inversión" pero a la espera de que el Ayuntamiento de Barcelona "desbloquee algún tema pendiente". "Lo estamos estudiando, pero se resolverá sin mayor complicación", ha añadido.

"DESFASE" EN INVERSIONES

En cualquier caso, el ministro ha explicado que se trata en su mayoría de inversiones plurianuales que deberán estar recogidas en futuros presupuestos --otras sí que han entrado ya en los del 18--. "La parte del león, la que es mas grande, sí depende de los presupuestos del 19, pero en ningún caso esto nos impide seguir trabajando", ha señalado.

"En el caso de Cataluña, siempre hemos hablado primero de proyectos y después de dinero, eso es muy positivo, porque muchas veces las cosas no se atascan por falta de financiación, sino de desacuerdo en los proyectos, Hemos vencido la primera resistencia", ha incidido.

Guirao ha recordado que tanto la Generalitat como el ministerio están "presentes en muchas instituciones" catalanas --MNAC, Fundación Tapiés o Fundación Miró, entre otras mencionadas-- y el ministerio ampliará en los presupuestos del 19 las ayudas. "Hay que poner al día el desfase de años pasados, Cultura había bajado su aportación y normalizamos esta situación con criterios en los que estamos de acuerdo", ha destacado.

LA LISTA DE AGRAVIOS

Borrás ha aludido a la 'lista de agravios' que entregó al ministro el pasado mes de septiembre, resaltando que gran parte de lo hablado en esta reunión estaba en ese documento incluido. "Hice entrega de este material por un conjunto de inversiones en las que el Estado no estaba al día, pero el ministro ha hecho su parte correspondiente con todo su equipo y habrá que ver de qué manera se zanja", ha destacado.

La consejera catalana ha celebrado que se estén "desbloqueando cosas" y a la vez se dé "un paso adelante" en este asunto, si bien matizando. "Me marcho pensando que hay una persona razonable al frente del ministerio que quiere romper esa anormalidad, pero no me voy con nada que no correspondiera a derecho", ha zanjado.

Ambos dirigentes no han querido entrar en la devolución de los bienes de Sijena que aún están en Cataluña --los frescos del MNAC-- ya que "es una cuestión judicial que aún está pendiente". "El ministerio cumplirá lo que digan los jueces", ha concluido Guirao.

